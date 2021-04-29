Діти на Волині зробили благодійний блокпост





Про це повідомляє газета



Головний ініціатор такої справи – 11-річний Кирило Ягоденко, тато якого є військовим. Він згуртував однокласників, молодших братів, друзів та всіх дітей, котрі проживають поблизу. Спільними зусиллями вони облаштували місце. Долучилася до такої справи й немісцева малеча. Наприклад, активну участь брав хлопчик, котрий гостює в бабусі і чий тато теж служить.



«У мішки пісок насипали. Все щось там будували, облаштовували. Із фетру наробили різних виробів і їх продавали тим, хто проїжджає повз. У дітей було багато емоцій й таке заняття приносило задоволення. Але не обійшлося, на жаль, і без негативу. Адже, як виявляється, свідомість наших дітей вища, ніж у деяких дорослих», – розповідає мама Кирила Алла Ягоденко.



Загалом малечі вдалося зібрати 520 гривень. Ці кошти вони віднесли у волонтерський центр Любешева, поклавши їх до скриньки, в яку збирають кошти на потреби ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешеві на вулиці Червоного Хреста впродовж двох тижнів діяв незвичний блокпост, створений дітьми. На ньому малеча продавала свої вироби та збирала гроші для армії.Про це повідомляє газета «Нове життя». Головний ініціатор такої справи – 11-річний, тато якого є військовим. Він згуртував однокласників, молодших братів, друзів та всіх дітей, котрі проживають поблизу. Спільними зусиллями вони облаштували місце. Долучилася до такої справи й немісцева малеча. Наприклад, активну участь брав хлопчик, котрий гостює в бабусі і чий тато теж служить.«У мішки пісок насипали. Все щось там будували, облаштовували. Із фетру наробили різних виробів і їх продавали тим, хто проїжджає повз. У дітей було багато емоцій й таке заняття приносило задоволення. Але не обійшлося, на жаль, і без негативу. Адже, як виявляється, свідомість наших дітей вища, ніж у деяких дорослих», – розповідає мама КирилаЗагалом малечі вдалося зібрати 520 гривень. Ці кошти вони віднесли у волонтерський центр Любешева, поклавши їх до скриньки, в яку збирають кошти на потреби ЗСУ.

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