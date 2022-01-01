Погода у Луцьку на завтра, 31 серпня

У середу, 31 серпня, ранок та день у Луцьку будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря підніметься від 14°С до 22°С.Народний прогноз погоди: 31 серпня відзначається день святих Флора і Лавра. З цього часу починаються осінні холодні ранки, які переходять у ранкові заморозки. Останній день літа не завжди балував наших пращурів теплом: часто у цей день осідали важкі тумани, йшов дощ, дули вітри холодні.