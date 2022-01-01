Що буде з переселенцями, які живуть у гуртожитках на Волині





Про це розповіла Людмила Плахотна.



З початку нового навчального року внутрішньо переміщених осіб розселятимуть в інші комунальні заклади, їм шукатимуть альтернативне житло, а в деяких навчальних закладах ущільнюватимуть проживання людей по кілька сімей в одній кімнаті, – говорить Людмила Плахотна.



З її слів, ще в області залишилось розселити та знайти місця для проживання чотирьом сотням переселенців.



У гуртожитку Луцького педагогічного коледжу нині живе 80 внутрішньо переміщених українців. Загалом гуртожиток розрахований на 630 місць, – каже заступниця директора коледжу Тетяна Оксенчук. З її слів, тут студентів та внутрішньо переміщених людей переселяють один до одного в кімнати, таким чином укрупнюють місця.



"В такий спосіб вдалося звільнити 50 місць для студентів-першокурсників. Географія переселенців, звідки вони приїхали – повністю окуповані території або регіони, де ідуть активні бойові дії. Цим людям повертатися нікуди", – говорить Тетяна Оксенчук.



До Олени та Анастасії Грезент з Харкова три тижні тому підселили Ірину з Авдєєвки. Жінки кажуть: вже познайомилися, потоваришували, обжилися разом.



Студентки Анастасія Вашестюк та Аліна Чоботан у гуртожиток навчального закладу приїхали три дні тому. Жили у кімнаті разом, нині їх поселили у більшу кімнату, для п'ятьох людей.



"Добре, що в нас немає такої біди, хай живуть люди. Вони нам не заважають. Ми вже з дітками познайомились, вони самі до нас прибігають в кімнату, ми граємось", – каже Анастасія Вашестюк.



Переселенка із Краматорська Людмила Шевченко для дітей-студентів звільняє полички у холодильнику. Каже: старається, щоб всім було добре та зручно.



Директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод, розказала, що з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла понад 72 тисячі українців з областей, де тривають бої.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на 29 серпня в гуртожитках закладів освіти області проживають півтори тисячі переселенців.Про це розповіла Суспільному начальниця обласного управління освіти та наукиЗ початку нового навчального року внутрішньо переміщених осіб розселятимуть в інші комунальні заклади, їм шукатимуть альтернативне житло, а в деяких навчальних закладах ущільнюватимуть проживання людей по кілька сімей в одній кімнаті, – говорить Людмила Плахотна.З її слів, ще в області залишилось розселити та знайти місця для проживання чотирьом сотням переселенців.У гуртожитку Луцького педагогічного коледжу нині живе 80 внутрішньо переміщених українців. Загалом гуртожиток розрахований на 630 місць, – каже заступниця директора коледжу Тетяна Оксенчук. З її слів, тут студентів та внутрішньо переміщених людей переселяють один до одного в кімнати, таким чином укрупнюють місця."В такий спосіб вдалося звільнити 50 місць для студентів-першокурсників. Географія переселенців, звідки вони приїхали – повністю окуповані території або регіони, де ідуть активні бойові дії. Цим людям повертатися нікуди", – говоритьДотаз Харкова три тижні тому підселилиз Авдєєвки. Жінки кажуть: вже познайомилися, потоваришували, обжилися разом.Студенткитау гуртожиток навчального закладу приїхали три дні тому. Жили у кімнаті разом, нині їх поселили у більшу кімнату, для п'ятьох людей."Добре, що в нас немає такої біди, хай живуть люди. Вони нам не заважають. Ми вже з дітками познайомились, вони самі до нас прибігають в кімнату, ми граємось", – каже Анастасія Вашестюк.Переселенка із Краматорськадля дітей-студентів звільняє полички у холодильнику. Каже: старається, щоб всім було добре та зручно.Директорка обласного департаменту соцзахисту населення Оксана Гобод, розказала, що з початку вторгнення російських військ в Україну Волинь прийняла понад 72 тисячі українців з областей, де тривають бої.

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