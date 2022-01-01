Кабмін схвалив санкції проти патріарха Кирила та ще 7 його представників з РПЦ





Про це Олександр Ткаченко.



"Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", - йдеться в повідомленні.



Крім Кирила, санкції пропонується запровадити на десять років проти: керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича); заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ протоієрея Миколи Балашова (Балашова Миколи Володимировича); митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича); архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви Питирима (Волочкова Павла Павловича); протоієрея російської православної церкви Владімірова Артемія Володимировича; митрофорного протоієрея російської православної церкви Ткачова Андрія Юрійовича; російського православного богослова Осипова Олексія Ілліча.



Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів тощо.



Ткаченко пояснив, що за процедурою санкційний список ще має розглянути РНБО та президент.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Кабінет міністрів України схвалив пропозиції про введення персональних санкцій проти патріарха РПЦ Кирила та ще 7 представників російської православної церкви.Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики"Російська православна церква підтримує війну Росії проти українського народу й щодня благословляє воєнні злочини проти українців. Всі, хто має відношення до цього, мають нести відповідальність. Діяльність цих церковних чиновників з РФ суперечить християнським цінностям. Злочинці не мають ховатися за рясами", - йдеться в повідомленні.Крім Кирила, санкції пропонується запровадити на десять років проти: керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ митрополита Волоколамського Іларіона (Алфєєва Григорія Валерійовича); заступника керівника відділу зовнішніх церковних зв’язків МП РПЦ протоієрея Миколи Балашова (Балашова Миколи Володимировича); митрополита Псковського і Порховського російської православної церкви Тихона (Шевкунова Георгія Олександровича); архієпископа Сиктивкарського і Комі-Зирянського російської православної церкви Питирима (Волочкова Павла Павловича); протоієрея російської православної церкви Владімірова Артемія Володимировича; митрофорного протоієрея російської православної церкви Ткачова Андрія Юрійовича; російського православного богослова Осипова Олексія Ілліча.Санкції передбачають блокування активів, припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень Україною, призупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань, заборона на участь у приватизації та оренді держмайна, припинення культурних обмінів та співробітництва, анулювання офіційних візитів тощо.Ткаченко пояснив, що за процедурою санкційний список ще має розглянути РНБО та президент.

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