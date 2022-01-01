Добрі новини від ВолиньPost за 30 серпня
Сьогодні, 23:15
Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати добрі новини. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо, тож мусимо його підтримувати!
Сьогодні, 30 серпня, ми писали про таке:
У Маріуполі партизани виманили і підірвали патруль окупантів
У ніч на 29 серпня в окупованому Маріуполі завдяки силам спротиву патруль окупантів підірвався на російській міні, один загарбник помер, інший втратив ногу.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомляє, що в окупованому місті з'являється прапор України: 28 серпня український символ з'явився у центрі Маріуполя, а вранці 29 серпня – на господарчої будівлі між школами №63 та №64. Окупанти знімають українські прапори і шукають "партизанів".
Амбулаторії на Волині отримають станції STARLINK V3
На Любешівщині місцеві абулаторії отримають 10 станцій супутникового зв’язку STARLINK V3. Безеперебійний інтернет дуже важливий, зазначила директорка ЦПМСД Наталія Ланевич. Адже сімейні лікарі виписують електронні лікарняні, рецепти на ліки, скерування до вузьких спеціалістів.
Норвегія обіцяє допомоггти Україні з купівлею газу
Уряд Норвегії пропонує виділити понад 180 тисяч доларів (2 млрд. норвезьких крон) на забезпечення України газом. Влітку прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив, що його країна збільшить свою підтримку України до 10 млрд. норвезьких крон у 2022 і 2023 роках.
На Волині 11-річний хлопчик з друзями облаштували «блокпост» і збирали гроші на ЗСУ
Головний ініціатор такої справи – 11-річний Кирило Ягоденко, тато якого є військовим.
Він згуртував однокласників, молодших братів, друзів та всіх дітей, котрі проживають поблизу. Спільними зусиллями вони облаштували місце. Долучилася до такої справи й немісцева малеча. Наприклад, активну участь брав хлопчик, котрий гостює в бабусі і чий тато теж служить.
Загалом малечі вдалося зібрати 520 гривень. Ці кошти вони віднесли у волонтерський центр Любешова, поклавши їх до скриньки, в яку збирають кошти на потреби ЗСУ.
За добу Росія втратила майже пів тисячі військових
Втрати Росії на війні в Україні становлять 47 550 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 47 550 (+450) осіб,
танків ‒ 1 954 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,
артилерійських систем – 1 079 (+19) од,
РСЗВ – 282 (+3) од,
засобів ППО – 151 (+2) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 204 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,
спеціальної техніки – 103 (+2) од.
На Волині відкрили виставку подружжя харківських художників. ФОТО
У Нововолинському історичному музеї презентували мистецьку виставку художників Артема та Валентини Погрібних під назвою "Фрагменти сну". В експозиції – понад 20 робіт.
"Деякі роботи Артема Погрібного вже викуплені та після виставки відправляться за кордон. Роботи його дружини також представлені, проте в меншій кількості і в основному це натюрморти", – зазначила директорка музею Ірина Костюк.
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Водій шкільного автобуса з Волині отримав орден
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня водія шкільного автобуса Гіркополонківського ліцею Юрія Заня.
Слід зазначити, що Юрій Зань на початку повномасштабної війни вивозив мирне населення із зони бойових дій у місця тимчасового перебування.
ЗСУ вдарили по Антонівському і Дар'ївському мостах
Ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України здійснено ракетних обстріл по трьох мостах у Херсонській області: Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар'ївському.
Також українськими пілотами бомбардувальників протягом ночі нанесено два удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки Херсонської області. Підсумкові втрати ворога за ніч склали 159 особового складу та 60 одиниць ворожої техніки.
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Сьогодні, 30 серпня, ми писали про таке:
У Маріуполі партизани виманили і підірвали патруль окупантів
У ніч на 29 серпня в окупованому Маріуполі завдяки силам спротиву патруль окупантів підірвався на російській міні, один загарбник помер, інший втратив ногу.
Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко також повідомляє, що в окупованому місті з'являється прапор України: 28 серпня український символ з'явився у центрі Маріуполя, а вранці 29 серпня – на господарчої будівлі між школами №63 та №64. Окупанти знімають українські прапори і шукають "партизанів".
Амбулаторії на Волині отримають станції STARLINK V3
На Любешівщині місцеві абулаторії отримають 10 станцій супутникового зв’язку STARLINK V3. Безеперебійний інтернет дуже важливий, зазначила директорка ЦПМСД Наталія Ланевич. Адже сімейні лікарі виписують електронні лікарняні, рецепти на ліки, скерування до вузьких спеціалістів.
Норвегія обіцяє допомоггти Україні з купівлею газу
Уряд Норвегії пропонує виділити понад 180 тисяч доларів (2 млрд. норвезьких крон) на забезпечення України газом. Влітку прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере оголосив, що його країна збільшить свою підтримку України до 10 млрд. норвезьких крон у 2022 і 2023 роках.
На Волині 11-річний хлопчик з друзями облаштували «блокпост» і збирали гроші на ЗСУ
Головний ініціатор такої справи – 11-річний Кирило Ягоденко, тато якого є військовим.
Він згуртував однокласників, молодших братів, друзів та всіх дітей, котрі проживають поблизу. Спільними зусиллями вони облаштували місце. Долучилася до такої справи й немісцева малеча. Наприклад, активну участь брав хлопчик, котрий гостює в бабусі і чий тато теж служить.
Загалом малечі вдалося зібрати 520 гривень. Ці кошти вони віднесли у волонтерський центр Любешова, поклавши їх до скриньки, в яку збирають кошти на потреби ЗСУ.
За добу Росія втратила майже пів тисячі військових
Втрати Росії на війні в Україні становлять 47 550 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:
особового складу – близько 47 550 (+450) осіб,
танків ‒ 1 954 (+7) од,
бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,
артилерійських систем – 1 079 (+19) од,
РСЗВ – 282 (+3) од,
засобів ППО – 151 (+2) од,
літаків – 234 (+0) од,
гелікоптерів – 204 (+1) од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,
крилатих ракет – 196 (+0) од,
кораблів/катерів – 15 (+0) од,
автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,
спеціальної техніки – 103 (+2) од.
На Волині відкрили виставку подружжя харківських художників. ФОТО
У Нововолинському історичному музеї презентували мистецьку виставку художників Артема та Валентини Погрібних під назвою "Фрагменти сну". В експозиції – понад 20 робіт.
"Деякі роботи Артема Погрібного вже викуплені та після виставки відправляться за кордон. Роботи його дружини також представлені, проте в меншій кількості і в основному це натюрморти", – зазначила директорка музею Ірина Костюк.
Аби переглянути фото, натисніть на заголовок
Водій шкільного автобуса з Волині отримав орден
Президент Володимир Зеленський нагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня водія шкільного автобуса Гіркополонківського ліцею Юрія Заня.
Слід зазначити, що Юрій Зань на початку повномасштабної війни вивозив мирне населення із зони бойових дій у місця тимчасового перебування.
ЗСУ вдарили по Антонівському і Дар'ївському мостах
Ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України здійснено ракетних обстріл по трьох мостах у Херсонській області: Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар'ївському.
Також українськими пілотами бомбардувальників протягом ночі нанесено два удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки Херсонської області. Підсумкові втрати ворога за ніч склали 159 особового складу та 60 одиниць ворожої техніки.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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