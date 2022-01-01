Добрі новини від ВолиньPost за 30 серпня

Ми продовжуємо тримати інформаційний фронт і шукати. Бойовий дух вартує більше, ніж залізо, тож мусимо його підтримувати!У ніч на 29 серпня в окупованому Маріуполі завдяки силам спротиву патруль окупантів підірвався на російській міні, один загарбник помер, інший втратив ногу.Радник мера Маріуполятакож повідомляє, що в окупованому місті з'являється прапор України: 28 серпня український символ з'явився у центрі Маріуполя, а вранці 29 серпня – на господарчої будівлі між школами №63 та №64. Окупанти знімають українські прапори і шукають "партизанів".На Любешівщині місцеві абулаторії отримають 10 станцій супутникового зв’язку STARLINK V3. Безеперебійний інтернет дуже важливий, зазначила директорка ЦПМСД. Адже сімейні лікарі виписують електронні лікарняні, рецепти на ліки, скерування до вузьких спеціалістів.Уряд Норвегії пропонує виділити понад 180 тисяч доларів (2 млрд. норвезьких крон) на забезпечення України газом. Влітку прем'єр-міністр Норвегіїоголосив, що його країна збільшить свою підтримку України до 10 млрд. норвезьких крон у 2022 і 2023 роках.Головний ініціатор такої справи – 11-річний, тато якого є військовим.Він згуртував однокласників, молодших братів, друзів та всіх дітей, котрі проживають поблизу. Спільними зусиллями вони облаштували місце. Долучилася до такої справи й немісцева малеча. Наприклад, активну участь брав хлопчик, котрий гостює в бабусі і чий тато теж служить.Загалом малечі вдалося зібрати 520 гривень. Ці кошти вони віднесли у волонтерський центр Любешова, поклавши їх до скриньки, в яку збирають кошти на потреби ЗСУ.Втрати Росії на війні в Україні становлять 47 550 військових. Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 30.08 орієнтовно склали:особового складу – близько 47 550 (+450) осіб,танків ‒ 1 954 (+7) од,бойових броньованих машин ‒ 4 294 (+25) од,артилерійських систем – 1 079 (+19) од,РСЗВ – 282 (+3) од,засобів ППО – 151 (+2) од,літаків – 234 (+0) од,гелікоптерів – 204 (+1) од,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 847 (+3) од,крилатих ракет – 196 (+0) од,кораблів/катерів – 15 (+0) од,автомобільної техніки та автоцистерн – 3 217 (+29) од,спеціальної техніки – 103 (+2) од.У Нововолинському історичному музеї презентували мистецьку виставку художників Артема та Валентини Погрібних під назвою "Фрагменти сну". В експозиції – понад 20 робіт."Деякі роботи Артема Погрібного вже викуплені та після виставки відправляться за кордон. Роботи його дружини також представлені, проте в меншій кількості і в основному це натюрморти", – зазначила директорка музеюПрезидентнагородив орденом «За заслуги» ІІІ ступеня водія шкільного автобуса Гіркополонківського ліцеюСлід зазначити, що Юрій Зань на початку повномасштабної війни вивозив мирне населення із зони бойових дій у місця тимчасового перебування.Ракетно-артилерійськими підрозділами Збройних сил України здійснено ракетних обстріл по трьох мостах у Херсонській області: Антонівському автомобільному, Антонівському залізничному і Дар'ївському.Також українськими пілотами бомбардувальників протягом ночі нанесено два удари по районах зосередження ворога в районі Киселівки і Костирки Херсонської області. Підсумкові втрати ворога за ніч склали 159 особового складу та 60 одиниць ворожої техніки.