Амбулаторії на Волині отримають станції STARLINK V3

Амбулаторії на Волині отримають станції STARLINK V3
На Любешівщині місцеві абулаторії отримають станцій супутникового зв’язку STARLINK V3.

Таке рішення минулої п’ятниці прийняли депутати на засіданні чергової 29-ї сесії селищної ради восьмого скликання, - пише газета "Нове життя".

Керівництво Центру первинної медико-санітарної допомоги Любешівської селищної ради подавало відповідне клопотання, зазначив заступник Любешівського селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Володимир Сергійчук.

На сесії вирішено надати згоду на передачу з державної у комунальну власність Любешівської селищної ради станцій супутникового зв’язку STARLINK V3 у кількості 10 штук – для забезпечення бездротового інтернет-покриття амбулаторій загальної практики сімейної медицини КНП «ЦПМСД Любешівської селищної ради».

Безеперебійний інтернет дуже важливий, зазначила директорка ЦПМСД Наталія Ланевич. Адже сімейні лікарі виписують електронні лікарняні, рецепти на ліки, скерування до вузьких спеціалістів.

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Теги: інтернет, Любешів, Волинь, медицина
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