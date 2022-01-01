Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»

Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Загиблого військовослужбовця з Волині Ігоря Модіна посмертно нагородили орденом «За мужність».

Про це повідомили на сторінці Литовезької територіальної громади.

Відповідно до Указу Президента України №293 від 02 травня 2022 за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Ігорю Модіну посмертно присвоєно орден “За мужність” ІІІ ступеня.

В День пам’яті захисників України, 29 серпня, нагороду отримала дружина військовослужбовця.
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»

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Теги: Волинь, нагорода, Литовеж
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