Волинянина посмертно нагородили орденом «За мужність»
Сьогодні, 05:28
Загиблого військовослужбовця з Волині Ігоря Модіна посмертно нагородили орденом «За мужність».
Про це повідомили на сторінці Литовезької територіальної громади.
Відповідно до Указу Президента України №293 від 02 травня 2022 за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Ігорю Модіну посмертно присвоєно орден “За мужність” ІІІ ступеня.
В День пам’яті захисників України, 29 серпня, нагороду отримала дружина військовослужбовця.
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Про це повідомили на сторінці Литовезької територіальної громади.
Відповідно до Указу Президента України №293 від 02 травня 2022 за особисту мужність і самовіддані дії, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність військовій присязі Ігорю Модіну посмертно присвоєно орден “За мужність” ІІІ ступеня.
В День пам’яті захисників України, 29 серпня, нагороду отримала дружина військовослужбовця.
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