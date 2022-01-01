В Україні перенесли випуск першої офіційної благодійної марки «Пес Патрон»

"Укрпошта" з 1 вересня почне випускати марку «Пес Патрон». Крім того, що це марка, яка розповідає про те, як cапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів — це перша офіційна благодійна марка країни.Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у телеграмі."Разом з Вами ми плануємо зібрати більше 1 мільйона євро на машину для розмінування, яка, можливо, не така красива, як Патрон, проте допомагає швидко розміновувати великі територіі", - йдеться у дописі.За даними ДСНС, в Україні знайшли більше 150 000 вибухонебезпечних предметів. Тому, Ігор Смілянський повідомляє, що Патрон потребує допомоги і з боку технічних засобів, і з боку чотирилапих помічників."Саме тому решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні", - написав очільник "Укрпошти".Спочатку, продаж марки мав стартувати 30 серпня, проте згодом запуск марки перенесли на 1 вересня.