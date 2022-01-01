В Україні перенесли випуск першої офіційної благодійної марки «Пес Патрон»
Сьогодні, 06:31
"Укрпошта" з 1 вересня почне випускати марку «Пес Патрон». Крім того, що це марка, яка розповідає про те, як cапери, разом з Патроном, допомагають зберегти життя дітей і фермерів та забезпечують проходження судів — це перша офіційна благодійна марка країни.
Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у телеграмі.
"Разом з Вами ми плануємо зібрати більше 1 мільйона євро на машину для розмінування, яка, можливо, не така красива, як Патрон, проте допомагає швидко розміновувати великі територіі", - йдеться у дописі.
За даними ДСНС, в Україні знайшли більше 150 000 вибухонебезпечних предметів. Тому, Ігор Смілянський повідомляє, що Патрон потребує допомоги і з боку технічних засобів, і з боку чотирилапих помічників.
"Саме тому решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні", - написав очільник "Укрпошти".
Спочатку, продаж марки мав стартувати 30 серпня, проте згодом запуск марки перенесли на 1 вересня.
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Про це повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський у телеграмі.
"Разом з Вами ми плануємо зібрати більше 1 мільйона євро на машину для розмінування, яка, можливо, не така красива, як Патрон, проте допомагає швидко розміновувати великі територіі", - йдеться у дописі.
За даними ДСНС, в Україні знайшли більше 150 000 вибухонебезпечних предметів. Тому, Ігор Смілянський повідомляє, що Патрон потребує допомоги і з боку технічних засобів, і з боку чотирилапих помічників.
"Саме тому решта донатів піде на підтримку притулків тварин по всій країні", - написав очільник "Укрпошти".
Спочатку, продаж марки мав стартувати 30 серпня, проте згодом запуск марки перенесли на 1 вересня.
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