Норвегія обіцяє допомоггти Україні з купівлею газу
Сьогодні, 07:33
Уряд Норвегії пропонує виділити понад 180 тисяч доларів (2 млрд. норвезьких крон) на забезпечення України газом.
Влітку прем'єр-міністр Норвегії оголосив, що його країна збільшить свою підтримку України до 10 млрд. норвезьких крон у 2022 і 2023 роках. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Finansavisen.
"Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени та взимку", - сказав прем'єр-міністр. Норвегії Йонас Гар Стере під час нафтового ярмарку ONS-22 у Ставангері.
Влітку прем'єр-міністр Норвегії оголосив, що його країна збільшить свою підтримку України до 10 млрд. норвезьких крон у 2022 і 2023 роках.
"Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло у лікарнях та школах України цієї зими, а також надасть більше можливостей для приготування гарячої їжі", - зазначив Стере.
Раніше повідомлялося, що через скорочення експорту російського газу головним постачальником у Європі стала Норвегія, яка продовжує збільшувати видобуток.
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Влітку прем'єр-міністр Норвегії оголосив, що його країна збільшить свою підтримку України до 10 млрд. норвезьких крон у 2022 і 2023 роках. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Finansavisen.
"Війна означає, що Україна гостро потребує зовнішньої підтримки. Україна попросила Норвегію взяти на себе провідну роль у забезпеченні доступу до енергії. Зараз ми пропонуємо витратити 2 млрд норвезьких крон, щоб українці могли купувати газ восени та взимку", - сказав прем'єр-міністр. Норвегії Йонас Гар Стере під час нафтового ярмарку ONS-22 у Ставангері.
Влітку прем'єр-міністр Норвегії оголосив, що його країна збільшить свою підтримку України до 10 млрд. норвезьких крон у 2022 і 2023 роках.
"Наш внесок у закупівлю газу, серед іншого, допоможе зберегти тепло у лікарнях та школах України цієї зими, а також надасть більше можливостей для приготування гарячої їжі", - зазначив Стере.
Раніше повідомлялося, що через скорочення експорту російського газу головним постачальником у Європі стала Норвегія, яка продовжує збільшувати видобуток.
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