На Волині 11-річний хлопчик з друзями облаштували «блокпост» і збирали гроші на ЗСУ

На Волині 11-річний хлопчик з друзями облаштували «блокпост» і збирали гроші на ЗСУ
У Любешові на вулиці Червоного Хреста впродовж двох тижнів діяв незвичний блокпост – створений дітьми. На ньому малеча продавала свої вироби та збирала гроші для армії.

Головний ініціатор такої справи – 11-річний Кирило Ягоденко, тато якого є військовим, - повідомляє газета "Нове життя".

Він згуртував однокласників, молодших братів, друзів та всіх дітей, котрі проживають поблизу. Спільними зусиллями вони облаштували місце. Долучилася до такої справи й немісцева малеча. Наприклад, активну участь брав хлопчик, котрий гостює в бабусі і чий тато теж служить.

«У мішки пісок насипали. Все щось там будували, облаштовували. Із фетру наробили різних виробів і їх продавали проїжджаючим. У дітей було багато емоцій й таке заняття приносило задоволення. Але не обійшлося, на жаль, і без негативу. Адже, як виявляється, свідомість наших дітей вища, ніж у деяких дорослих», – розповідає мама Кирила Алла Ягоденко.

Загалом малечі вдалося зібрати 520 гривень. Ці кошти вони віднесли у волонтерський центр Любешова, поклавши їх до скриньки, в яку збирають кошти на потреби ЗСУ.

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Теги: Волинь, допомога, ЗСУ
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