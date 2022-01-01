На Волині 11-річний хлопчик з друзями облаштували «блокпост» і збирали гроші на ЗСУ





Головний ініціатор такої справи – 11-річний Кирило Ягоденко, тато якого є військовим, - повідомляє газета



Він згуртував однокласників, молодших братів, друзів та всіх дітей, котрі проживають поблизу. Спільними зусиллями вони облаштували місце. Долучилася до такої справи й немісцева малеча. Наприклад, активну участь брав хлопчик, котрий гостює в бабусі і чий тато теж служить.



«У мішки пісок насипали. Все щось там будували, облаштовували. Із фетру наробили різних виробів і їх продавали проїжджаючим. У дітей було багато емоцій й таке заняття приносило задоволення. Але не обійшлося, на жаль, і без негативу. Адже, як виявляється, свідомість наших дітей вища, ніж у деяких дорослих», – розповідає мама Кирила Алла Ягоденко.



Загалом малечі вдалося зібрати 520 гривень. Ці кошти вони віднесли у волонтерський центр Любешова, поклавши їх до скриньки, в яку збирають кошти на потреби ЗСУ.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Любешові на вулиці Червоного Хреста впродовж двох тижнів діяв незвичний блокпост – створений дітьми. На ньому малеча продавала свої вироби та збирала гроші для армії.Головний ініціатор такої справи – 11-річний Кирило Ягоденко, тато якого є військовим, - повідомляє газета "Нове життя" Він згуртував однокласників, молодших братів, друзів та всіх дітей, котрі проживають поблизу. Спільними зусиллями вони облаштували місце. Долучилася до такої справи й немісцева малеча. Наприклад, активну участь брав хлопчик, котрий гостює в бабусі і чий тато теж служить.«У мішки пісок насипали. Все щось там будували, облаштовували. Із фетру наробили різних виробів і їх продавали проїжджаючим. У дітей було багато емоцій й таке заняття приносило задоволення. Але не обійшлося, на жаль, і без негативу. Адже, як виявляється, свідомість наших дітей вища, ніж у деяких дорослих», – розповідає мама Кирила Алла Ягоденко.Загалом малечі вдалося зібрати 520 гривень. Ці кошти вони віднесли у волонтерський центр Любешова, поклавши їх до скриньки, в яку збирають кошти на потреби ЗСУ.

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