Росія вдарила ракетами по Запоріжжю





Про це Олександр Старух.



"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя.

За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару. Все відбудуємо, зробимо ще краще. Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя.За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару. Все відбудуємо, зробимо ще краще. Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що українські військові звільнили 4 села біля Херсона

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