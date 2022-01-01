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Росія вдарила ракетами по Запоріжжю

Росія вдарила ракетами по Запоріжжю
Росіяни завдали ракетного удару по Запоріжжю.

Про це повідомив голова військової адміністрації Запорізької області Олександр Старух.

"Сьогодні вночі ворог завдав ракетного удару по місту Запоріжжя.
За попередньою інформацією, постраждалих немає. Наразі не зафіксовано значних руйнувань на об’єктах інфраструктури. Триває уточнення наслідків удару. Все відбудуємо, зробимо ще краще. Закликаємо не нехтувати правилами повітряної тривоги та нерозголошення інформації", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що українські військові звільнили 4 села біля Херсона.




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Теги: Росія, Україна, війна
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