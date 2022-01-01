Українські військові звільнили 4 села біля Херсона, – CNN





Повідомляє CNN українське військове джерело. Джерело додало, що їхня головна "мішень" — Херсон, - пише



"Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу", - сказало джерело, ім'я якого CNN не називає з міркувань безпеки.



"Основний напрямок атаки був на Правдиному. Ми били по їхній піхоті з ДНР та ЛНР, і вони бігли. Російський десант біг за ними".



"Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони прорвана в трьох місцях", — сказало військове джерело.



Звільнені села: Нова Дмитрівка, Архангельське, Томіна Балка та Правдине.



"Багато з них було вбито і взято в полон, багато <російської> військової техніки <було знищено>".



"Побачимо, як далі піде. Наша мета - Херсон", - сказало джерело.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські війська звільнили від російської окупації чотири села на півдні поблизу Херсона.Повідомляє CNN українське військове джерело. Джерело додало, що їхня головна "мішень" — Херсон, - пише УНН "Операція почалася вночі з масованого обстрілу російських позицій і тилу", - сказало джерело, ім'я якого CNN не називає з міркувань безпеки."Основний напрямок атаки був на Правдиному. Ми били по їхній піхоті з ДНР та ЛНР, і вони бігли. Російський десант біг за ними"."Зараз ми звільнили чотири села. Їхня перша лінія оборони прорвана в трьох місцях", — сказало військове джерело.Звільнені села: Нова Дмитрівка, Архангельське, Томіна Балка та Правдине."Багато з них було вбито і взято в полон, багато <російської> військової техніки <було знищено>"."Побачимо, як далі піде. Наша мета - Херсон", - сказало джерело.

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