Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні

Сергій Заяць та Давид Щегельський, які збирали гроші на Байрактар, продаючи черешні, цими днями повернулися з Туреччини. Там вони разом з мамами відпочивали впродовж дев'яти днів.



Поїздку хлопцям оплатили представники заводу Байкар, після того, як побачили сюжет про них, - повідомляє



Після повернення з відпочинку хлопці розповіли про враження від поїздки.



Мами Сергія та Давида - дві Тетяни кажуть, що спочатку не повірили, коли їм зателефонували із Байкару. Подумали, що це жарт.



"Дзвонить телефон, вибиває номер. Знизу пише в телефоні: Туреччина. В мене нікого немає в Туреччині, хто може дзвонити. Я вибила. Розмови й не було. Потім прийшло повідомлення на телефон", – розповідає мама Сергія Зайця.



Після того жінки зв'язалися з фондом Сергія Притули, щоб уточнити інформацію про поїздку. Нас там запевнили, що все добре і ми поїдемо в Стамбул, – говорить мама Давида Щегельського.



У таборі разом з волинянами відпочивало ще 140 українських дітей. Давид та Сергій говорять: захоплювалися турецькими краєвидами і мали організоване дозвілля. Та найбільше, кажуть хлопці, їм запам'яталася екскурсія на завод, де виготовляють той самий безпілотник, на який вони допомагали збирати гроші.



"Мене дуже здивувало, що там було дуже масштабне виробництво. Нам розказували, показували. Мотор – це можна сказати серединка, це український мотор", – говорить Давид Щегельський.



На заводі хлопцям подарували пазли у вигляді Байрактара. Сергій Заяць каже, що навіть не навіть не сподівався, що буду говорити з генеральним директором заводу "Байкар".



Після повернення з Туреччини Сергій прийшов у гості до дідуся, в якого разом з Давидом рвали черешні на продаж.



Нині школярі міркують, що ще можна продати, аби наблизити перемогу української армії.



У планах хлопців також зустріч з Сергієм Притулою. Її, – кажуть, – мають організувати у вересні.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Хлопці з Луцьката, які збирали гроші на Байрактар, продаючи черешні, цими днями повернулися з Туреччини. Там вони разом з мамами відпочивали впродовж дев'яти днів.Поїздку хлопцям оплатили представники заводу Байкар, після того, як побачили сюжет про них, - повідомляє Суспільне Після повернення з відпочинку хлопці розповіли про враження від поїздки.Мами Сергія та Давида - дві Тетяни кажуть, що спочатку не повірили, коли їм зателефонували із Байкару. Подумали, що це жарт."Дзвонить телефон, вибиває номер. Знизу пише в телефоні: Туреччина. В мене нікого немає в Туреччині, хто може дзвонити. Я вибила. Розмови й не було. Потім прийшло повідомлення на телефон", – розповідає мама Сергія Зайця.Після того жінки зв'язалися з фондом Сергія Притули, щоб уточнити інформацію про поїздку. Нас там запевнили, що все добре і ми поїдемо в Стамбул, – говорить мама Давида Щегельського.У таборі разом з волинянами відпочивало ще 140 українських дітей. Давид та Сергій говорять: захоплювалися турецькими краєвидами і мали організоване дозвілля. Та найбільше, кажуть хлопці, їм запам'яталася екскурсія на завод, де виготовляють той самий безпілотник, на який вони допомагали збирати гроші."Мене дуже здивувало, що там було дуже масштабне виробництво. Нам розказували, показували. Мотор – це можна сказати серединка, це український мотор", – говорить Давид Щегельський.На заводі хлопцям подарували пазли у вигляді Байрактара. Сергій Заяць каже, що навіть не навіть не сподівався, що буду говорити з генеральним директором заводу "Байкар".Після повернення з Туреччини Сергій прийшов у гості до дідуся, в якого разом з Давидом рвали черешні на продаж.Нині школярі міркують, що ще можна продати, аби наблизити перемогу української армії.У планах хлопців також зустріч з Сергієм Притулою. Її, – кажуть, – мають організувати у вересні.

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