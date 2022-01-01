Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні

Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні
Хлопці з Луцька Сергій Заяць та Давид Щегельський, які збирали гроші на Байрактар, продаючи черешні, цими днями повернулися з Туреччини. Там вони разом з мамами відпочивали впродовж дев'яти днів.

Поїздку хлопцям оплатили представники заводу Байкар, після того, як побачили сюжет про них, - повідомляє Суспільне.

Після повернення з відпочинку хлопці розповіли про враження від поїздки.

Мами Сергія та Давида - дві Тетяни кажуть, що спочатку не повірили, коли їм зателефонували із Байкару. Подумали, що це жарт.
Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні

"Дзвонить телефон, вибиває номер. Знизу пише в телефоні: Туреччина. В мене нікого немає в Туреччині, хто може дзвонити. Я вибила. Розмови й не було. Потім прийшло повідомлення на телефон", – розповідає мама Сергія Зайця.

Після того жінки зв'язалися з фондом Сергія Притули, щоб уточнити інформацію про поїздку. Нас там запевнили, що все добре і ми поїдемо в Стамбул, – говорить мама Давида Щегельського.

У таборі разом з волинянами відпочивало ще 140 українських дітей. Давид та Сергій говорять: захоплювалися турецькими краєвидами і мали організоване дозвілля. Та найбільше, кажуть хлопці, їм запам'яталася екскурсія на завод, де виготовляють той самий безпілотник, на який вони допомагали збирати гроші.
Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні

"Мене дуже здивувало, що там було дуже масштабне виробництво. Нам розказували, показували. Мотор – це можна сказати серединка, це український мотор", – говорить Давид Щегельський.

На заводі хлопцям подарували пазли у вигляді Байрактара. Сергій Заяць каже, що навіть не навіть не сподівався, що буду говорити з генеральним директором заводу "Байкар".

Після повернення з Туреччини Сергій прийшов у гості до дідуся, в якого разом з Давидом рвали черешні на продаж.

Нині школярі міркують, що ще можна продати, аби наблизити перемогу української армії.
Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні

У планах хлопців також зустріч з Сергієм Притулою. Її, – кажуть, – мають організувати у вересні.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, Байрактар, Волинь, війна, допомога
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 1
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Дивно чому орли з мунварти в них не конфіскували черешні???
Відповісти
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Переобладнання котлів, заготівля дров: як у Луцьку і на Волині готуються до зими. ВІДЕО
29 серпень, 22:57
Українські військові звільнили 4 села біля Херсона, – CNN
29 серпень, 22:13
Виробник «Байрактарів» оплатив відпочинок у Туреччині луцьким школярам-продавцям черешні
29 серпень, 21:35
У Молдові медустановам роздають таблетки йоду
29 серпень, 20:23
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 30 серпня
29 серпень, 20:00
Схожі новини
Подружжя з Волині віддало для ЗСУ свій УАЗ Подружжя з Волині віддало для ЗСУ свій УАЗ
26 серпень, 08:35
У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО У Луцьку на імпровізованому блокпості діти щодня збирають по кілька тисяч гривень для ЗСУ. ВІДЕО
25 серпень, 21:35
Жінка з Маріуполя проїхала 18 блокпостів окупантів з прапором України в авто. ВІДЕО Жінка з Маріуполя проїхала 18 блокпостів окупантів з прапором України в авто. ВІДЕО
24 серпень, 03:41
У Луцьку деякі сім’ї отримують допомогу від ООН. ВІДЕО У Луцьку деякі сім’ї отримують допомогу від ООН. ВІДЕО
12 серпень, 03:42
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Росія вдарила ракетами по Запоріжжю
Сьогодні, 09:36
 0
Зберігається загроза ракетних та авіаударів по Україні з території Білорусі, – Генштаб
Сьогодні, 09:07
 0
На Волині 11-річний хлопчик з друзями облаштували «блокпост» і збирали гроші на ЗСУ
Сьогодні, 08:35
 0
Норвегія обіцяє допомоггти Україні з купівлею газу
Сьогодні, 07:33
 0
В Україні перенесли випуск першої офіційної благодійної марки «Пес Патрон»
Сьогодні, 06:31
 0
Медіа
відео
1/8