Переобладнання котлів, заготівля дров: як у Луцьку і на Волині готуються до зими. ВІДЕО
Сьогодні, 22:57
У Луцьку з 45 котелень дві працюють на твердому паливі, решта – на газі. Для економії та зменшення витрат палива у міських багатоповерхівках завершують встановлення індивідуальних теплових пунктів. В районах натомість активно заготовляють дрова.
Про те, як на Волині відбувається підготовка до наступного опалювального сезону йдеться у сюжеті Суспільного.
Реконструкція котлів, заміна старих насосів та нові ІТП
На луцьких котельнях модернізують обладнання для централізованого теплопостачання. Як розповів Суспільному майстер однієї з котелень Василь Олексюк, цього літа обладнання замінили на двох котлах.
"Якщо котлові 54 роки, значить і пальнику 54, а це вже нові, сучасні. Встановлені нові пальники з новими клапанами, з новою автоматикою, яка спрацьовує на відсік газу при порушенні одного з параметрів", – каже майстер.
В одному з дворів на проспекті Соборності робітники "Луцьктепла" замінюють зношені труби тепломережі на нові. Речник підприємства Антон Безносиков говорить: такі роботи в міжсезоння проводять на аварійних ділянках.
"Міняли ділянку трубопроводу діаметром 500 мм і вже виявили ще один витік сюди, який йде на будинки. У нас є чотири бригади, які постійно зайняті", – зазначив речник підприємства.
Загальнобудинкові лічильники тепла встановлюють у багатоповерхових будинках. Зі слів майстра Сергія Рожнюка, 52 теплових лічильники уже обладнали, ще 20 – у процесі. "На кожен лічильник встановлюється модем, який передає на комп’ютер всі дані", – говорить майстер.
На прийдешній опалювальний сезон постачальник виділив на 10 % менше газу, ніж було торік, – зазначив керівник комунального підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський. Через це, з його слів, будуть економити. Всього в місті є 45 котелень, з яких 43 – на газі.
"На об’єми спожитого газу впливає не тільки те, що модернізував, встановив ефективніше, замінив, а й температура навколишнього серед, а як воно буде складуватись – будемо дивитися по обставинах", – каже комунальник.
Як розповів керівник магазину, що спеціалізується на тепловому обладнанні, Андрій Слюсарчук, у своїх оселях люди намагаються встановити кілька джерел теплопостачання одночасно: паралельно з газовими, на які зберігається попит, встановлюють електричні та твердопаливні котли.
"Якщо є котел на дрова, поряд можна повісити електричний. І вночі, якщо є тариф, включаєте електрокотел. Вдень – підтримуєте дровами, плюс люди міняють старі газові котли на нового зразка", – додав чоловік.
Заготівля дров у районах
До опалювального сезону готується житель селища Маневичі Юрій Петлюк. Чоловік ріже куплені у лісгоспі дрова. Додає: робить це з літа, аби деревина встигла просохнути, тоді буде краще горіти.
"Береза, осика мішані для котла твердого палива. Обійшлося 2 300, ну і з доставкою ще плюс тисяча. Ще є брикет, але також брикет подорожчав", – каже волинянин.
Ціна на дрова суттєво не зросла, натомість через дороге пальне здорожчала доставка продукції, – розповів лісничий Маневицького лісового господарства Олександр Швець. У лісництві, де працює чоловік, заготовляють дрова різних порід, переважно листяних.
"Ми більше працювали для своїх пенсіонерів, для своїх потреб, а тепер ми більше даємо для населення. Попит в нас завжди був великий на дрова, це не тільки в цьому році. Але люди більше через воєнний період застраховуються. Більше стали люди йти. Район не газифікований, от ми постачаємо і в лікарню нашу районну", – додає лісничий.
Олександр Швець каже: замовлень є багато, і хоч ажіотаж зазвичай виникає взимку, рекомендує населенню запасатися дровами вже.
На час дії воєнного стану житлово-комунальні послуги не здорожчають – відповідний мораторій наклала Верховна Рада.
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Про те, як на Волині відбувається підготовка до наступного опалювального сезону йдеться у сюжеті Суспільного.
Реконструкція котлів, заміна старих насосів та нові ІТП
На луцьких котельнях модернізують обладнання для централізованого теплопостачання. Як розповів Суспільному майстер однієї з котелень Василь Олексюк, цього літа обладнання замінили на двох котлах.
"Якщо котлові 54 роки, значить і пальнику 54, а це вже нові, сучасні. Встановлені нові пальники з новими клапанами, з новою автоматикою, яка спрацьовує на відсік газу при порушенні одного з параметрів", – каже майстер.
В одному з дворів на проспекті Соборності робітники "Луцьктепла" замінюють зношені труби тепломережі на нові. Речник підприємства Антон Безносиков говорить: такі роботи в міжсезоння проводять на аварійних ділянках.
"Міняли ділянку трубопроводу діаметром 500 мм і вже виявили ще один витік сюди, який йде на будинки. У нас є чотири бригади, які постійно зайняті", – зазначив речник підприємства.
Загальнобудинкові лічильники тепла встановлюють у багатоповерхових будинках. Зі слів майстра Сергія Рожнюка, 52 теплових лічильники уже обладнали, ще 20 – у процесі. "На кожен лічильник встановлюється модем, який передає на комп’ютер всі дані", – говорить майстер.
На прийдешній опалювальний сезон постачальник виділив на 10 % менше газу, ніж було торік, – зазначив керівник комунального підприємства "Луцьктепло" Іван Скорупський. Через це, з його слів, будуть економити. Всього в місті є 45 котелень, з яких 43 – на газі.
"На об’єми спожитого газу впливає не тільки те, що модернізував, встановив ефективніше, замінив, а й температура навколишнього серед, а як воно буде складуватись – будемо дивитися по обставинах", – каже комунальник.
Як розповів керівник магазину, що спеціалізується на тепловому обладнанні, Андрій Слюсарчук, у своїх оселях люди намагаються встановити кілька джерел теплопостачання одночасно: паралельно з газовими, на які зберігається попит, встановлюють електричні та твердопаливні котли.
"Якщо є котел на дрова, поряд можна повісити електричний. І вночі, якщо є тариф, включаєте електрокотел. Вдень – підтримуєте дровами, плюс люди міняють старі газові котли на нового зразка", – додав чоловік.
Заготівля дров у районах
До опалювального сезону готується житель селища Маневичі Юрій Петлюк. Чоловік ріже куплені у лісгоспі дрова. Додає: робить це з літа, аби деревина встигла просохнути, тоді буде краще горіти.
"Береза, осика мішані для котла твердого палива. Обійшлося 2 300, ну і з доставкою ще плюс тисяча. Ще є брикет, але також брикет подорожчав", – каже волинянин.
Ціна на дрова суттєво не зросла, натомість через дороге пальне здорожчала доставка продукції, – розповів лісничий Маневицького лісового господарства Олександр Швець. У лісництві, де працює чоловік, заготовляють дрова різних порід, переважно листяних.
"Ми більше працювали для своїх пенсіонерів, для своїх потреб, а тепер ми більше даємо для населення. Попит в нас завжди був великий на дрова, це не тільки в цьому році. Але люди більше через воєнний період застраховуються. Більше стали люди йти. Район не газифікований, от ми постачаємо і в лікарню нашу районну", – додає лісничий.
Олександр Швець каже: замовлень є багато, і хоч ажіотаж зазвичай виникає взимку, рекомендує населенню запасатися дровами вже.
На час дії воєнного стану житлово-комунальні послуги не здорожчають – відповідний мораторій наклала Верховна Рада.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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