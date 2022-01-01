30 серпня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження відзначає голова Павлівської об'єднаної територіальної громади Андрій Сапожник.
Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.
Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).
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Інформаційне агентство ВолиньPost приєднується до вітань та бажає натхнення, наснаги та успіхів у будь-яких починаннях.
Цього дня іменини у тих, кого звати Кипріан (Купріян), Лев, Мирон, Павло, Стратон, Пилип, Юліанія (Юлія, Уляна).
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