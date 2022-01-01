У Маріуполі партизани виманили і підірвали патруль окупантів
Сьогодні, 01:15
У ніч на 29 серпня в окупованому Маріуполі завдяки силам спротиву патруль окупантів підірвався на російській міні, один загарбник помер, інший втратив ногу.
Про це поідомляє "Українська правда", посилаючись на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Вночі близько другої ночі в районі вул. Коцюбинского 5 підірвано патруль окупантів. Патруль "приманено" спротивом через повідомлення, що за адресою укриваються "азовці". Підсумок – один окупант мінус нога і в Донецькій шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном. Найбільш пікантна деталь – окупанти підірвались на власних мінах, яких безліч у тій зоні і сапери її ігнорують. Доігнорувались, а ми скористались", - повідомляє радник міського голови.
Андрющенко також повідомляє, що в окупованому місті з'являється прапор України: 28 серпня український символ з'явився у центрі Маріуполя, а вранці 29 серпня – на господарчої будівлі між школами №63 та №64. Окупанти знімають українські прапори і шукають "партизанів".
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Про це поідомляє "Українська правда", посилаючись на радника мера Маріуполя Петра Андрющенка.
"Вночі близько другої ночі в районі вул. Коцюбинского 5 підірвано патруль окупантів. Патруль "приманено" спротивом через повідомлення, що за адресою укриваються "азовці". Підсумок – один окупант мінус нога і в Донецькій шпиталь. Один окупант співає з Кобзоном. Найбільш пікантна деталь – окупанти підірвались на власних мінах, яких безліч у тій зоні і сапери її ігнорують. Доігнорувались, а ми скористались", - повідомляє радник міського голови.
Андрющенко також повідомляє, що в окупованому місті з'являється прапор України: 28 серпня український символ з'явився у центрі Маріуполя, а вранці 29 серпня – на господарчої будівлі між школами №63 та №64. Окупанти знімають українські прапори і шукають "партизанів".
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