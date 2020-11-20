ЄС може запропонувати нову навчальну місію для ЗСУ





В рамках нової можливої ​​тренувальної місії для Збройних сил України (ЗСУ) Європейський Союз може запропонувати навчання снайперів, саперів чи офіцерів. Про це повідомляє



Наголошується, що цей внутрішній документ був поширений серед країн – членів ЄС. У ньому загалом описується місія, розгорнути яку офіційно запропонує представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.



"Після подальшого затвердження ЗСУ та консультацій з партнерами, включаючи США та Велику Британію, одне або кілька вищезгаданих завдань" можуть бути підтримані в рамках тренувальної місії ЄС", - йдеться в документі.



У разі ухвалення відповідного рішення про проведення тренувальної місії її буде розгорнуто на території України.



Зазначається, що розгортання місії буде "значно прискорено", якщо одна із сусідніх з Україною країн ЄС запропонує її розмістити у себе.



Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Євросоюзі розглядають можливість організації місії з навчання та допомоги для українських військових у сусідніх країнах.

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