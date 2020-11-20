ЄС може запропонувати нову навчальну місію для ЗСУ
Сьогодні, 03:41
В рамках нової можливої тренувальної місії для Збройних сил України (ЗСУ) Європейський Союз може запропонувати навчання снайперів, саперів чи офіцерів.
В рамках нової можливої тренувальної місії для Збройних сил України (ЗСУ) Європейський Союз може запропонувати навчання снайперів, саперів чи офіцерів. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Bloomberg.
Наголошується, що цей внутрішній документ був поширений серед країн – членів ЄС. У ньому загалом описується місія, розгорнути яку офіційно запропонує представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
"Після подальшого затвердження ЗСУ та консультацій з партнерами, включаючи США та Велику Британію, одне або кілька вищезгаданих завдань" можуть бути підтримані в рамках тренувальної місії ЄС", - йдеться в документі.
У разі ухвалення відповідного рішення про проведення тренувальної місії її буде розгорнуто на території України.
Зазначається, що розгортання місії буде "значно прискорено", якщо одна із сусідніх з Україною країн ЄС запропонує її розмістити у себе.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Євросоюзі розглядають можливість організації місії з навчання та допомоги для українських військових у сусідніх країнах.
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В рамках нової можливої тренувальної місії для Збройних сил України (ЗСУ) Європейський Союз може запропонувати навчання снайперів, саперів чи офіцерів. Про це повідомляє "Кореспондент", посилаючись на Bloomberg.
Наголошується, що цей внутрішній документ був поширений серед країн – членів ЄС. У ньому загалом описується місія, розгорнути яку офіційно запропонує представник Євросоюзу із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель.
"Після подальшого затвердження ЗСУ та консультацій з партнерами, включаючи США та Велику Британію, одне або кілька вищезгаданих завдань" можуть бути підтримані в рамках тренувальної місії ЄС", - йдеться в документі.
У разі ухвалення відповідного рішення про проведення тренувальної місії її буде розгорнуто на території України.
Зазначається, що розгортання місії буде "значно прискорено", якщо одна із сусідніх з Україною країн ЄС запропонує її розмістити у себе.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Євросоюзі розглядають можливість організації місії з навчання та допомоги для українських військових у сусідніх країнах.
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