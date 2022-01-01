Про HIMARS і Херсон: добрі новини від ВолиньPost за 29 серпня

Завдяки нашим ЗСУ маємо чимало добрих новин! Захоплюємось кожним і кожною, хто працює задля перемоги. У цій рубриці згадуємо лише позитивні інфоприводи, які, на щастя, є у нас щодня.«З нагоди найвеличніших для українців серпневих державних та церковних свят командира нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковниканагороджено орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня!» – йдеться у дописі бригади.У Луцьку в першому забігу у вишиванках взяли участь майже 200 учасників. На гроші, зібрані в результаті акції, купуватимуть речі, які замовили військові.Розпочався легкоатлетичний пробіг зі спільного виконання гімну та руханки. Першими стартували діти: найменшому учаснику забігу - два тижні.У фінальний змагальний день в індивідуальних видах спорту на Warrior Games українська збірна виборола 8 медалей. Волиняни здобули чотири медалі: три золоті та одну бронзову.тазмагалися в індивідуальному заліку та командному у стрільбі з лука.Росія втратила у війні з Україною близько 47100 військовослужбовців.Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня орієнтовно склали:особового складу - близько 47100 (+350) осіб;танків - 1947 (+5);бойових броньованих машин - 4269 (+12);артилерійських систем - 1060 (+10);РСЗВ - 279 (+5);засобів ППО - 149 (+1);літаків - 234 (+0);гелікоптерів - 203 (+1);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 844 (+6);крилатих ракет - 196 (+0);кораблів/катерів - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17);спеціальної техніки - 101 (+2).Він обʼєднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді у мережі Інтернет. На сьогодні у проекту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив:- StopRussiaChannel (основний телеграм канал, де здійснюютьсякомунікація з підписниками, а також надання завдань для блокування;- @stopdrugsbot (бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, атакож автоматизованої взаємодії з користувачами)- Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку,колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію)- гра «Котяцький драйв» для підняття морального духу громадян та допомога ЗСУ.На Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.Повідомляється, що вцілілими наразі є лише пішохідні переходи. Таким чином, російські загарбники виявились відрізаними від постачання озброєння та особового складу з території Криму.За його словами, крім відправки в Україну радіолокаційних систем і безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і сучасних систем протиповітряної оборони України.