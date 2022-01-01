Про HIMARS і Херсон: добрі новини від ВолиньPost за 29 серпня
29 серпень, 23:34
Завдяки нашим ЗСУ маємо чимало добрих новин! Захоплюємось кожним і кожною, хто працює задля перемоги. У цій рубриці згадуємо лише позитивні інфоприводи, які, на щастя, є у нас щодня.
Наприклад, сьогодні, 29 серпня, ми писали про таке:
Полковника 14 ОМБр нагородили орденом Володимира Великого ІІІ ступеня. ФОТО
«З нагоди найвеличніших для українців серпневих державних та церковних свят командира нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковника Олександра Охріменка нагороджено орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня!» – йдеться у дописі бригади.
У Луцьку вперше відбувся «Забіг у вишиванках»: як це було. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку в першому забігу у вишиванках взяли участь майже 200 учасників. На гроші, зібрані в результаті акції, купуватимуть речі, які замовили військові.
Розпочався легкоатлетичний пробіг зі спільного виконання гімну та руханки. Першими стартували діти: найменшому учаснику забігу - два тижні.
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Волиняни здобули чотири медалі на Warrior Games. ФОТО
У фінальний змагальний день в індивідуальних видах спорту на Warrior Games українська збірна виборола 8 медалей. Волиняни здобули чотири медалі: три золоті та одну бронзову.
Павло Ковальський та Майя Москвич змагалися в індивідуальному заліку та командному у стрільбі з лука.
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
Росія втратила у війні з Україною близько 47100 військовослужбовців.Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 47100 (+350) осіб;
танків - 1947 (+5);
бойових броньованих машин - 4269 (+12);
артилерійських систем - 1060 (+10);
РСЗВ - 279 (+5);
засобів ППО - 149 (+1);
літаків - 234 (+0);
гелікоптерів - 203 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 844 (+6);
крилатих ракет - 196 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17);
спеціальної техніки - 101 (+2).
Кіберполіція створила проект для протидії окупантам в мережі
Він обʼєднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді у мережі Інтернет. На сьогодні у проекту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив:
- StopRussiaChannel (основний телеграм канал, де здійснюються
комунікація з підписниками, а також надання завдань для блокування;
- @stopdrugsbot (бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, а
також автоматизованої взаємодії з користувачами)
- Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку,
колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію)
- гра «Котяцький драйв» для підняття морального духу громадян та допомога ЗСУ.
ЗСУ знищили великі мости на Херсонщині
На Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.
Повідомляється, що вцілілими наразі є лише пішохідні переходи. Таким чином, російські загарбники виявились відрізаними від постачання озброєння та особового складу з території Криму.
Шольц пообіцяв новітню зброю для України найближчим часом, – Reuters
За його словами, крім відправки в Україну радіолокаційних систем і безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і сучасних систем протиповітряної оборони України.
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Наприклад, сьогодні, 29 серпня, ми писали про таке:
Полковника 14 ОМБр нагородили орденом Володимира Великого ІІІ ступеня. ФОТО
«З нагоди найвеличніших для українців серпневих державних та церковних свят командира нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковника Олександра Охріменка нагороджено орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня!» – йдеться у дописі бригади.
У Луцьку вперше відбувся «Забіг у вишиванках»: як це було. ФОТО. ВІДЕО
У Луцьку в першому забігу у вишиванках взяли участь майже 200 учасників. На гроші, зібрані в результаті акції, купуватимуть речі, які замовили військові.
Розпочався легкоатлетичний пробіг зі спільного виконання гімну та руханки. Першими стартували діти: найменшому учаснику забігу - два тижні.
Аби переглянути сюжет, натисніть на заголовок
Волиняни здобули чотири медалі на Warrior Games. ФОТО
У фінальний змагальний день в індивідуальних видах спорту на Warrior Games українська збірна виборола 8 медалей. Волиняни здобули чотири медалі: три золоті та одну бронзову.
Павло Ковальський та Майя Москвич змагалися в індивідуальному заліку та командному у стрільбі з лука.
ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
Росія втратила у війні з Україною близько 47100 військовослужбовців.Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 47100 (+350) осіб;
танків - 1947 (+5);
бойових броньованих машин - 4269 (+12);
артилерійських систем - 1060 (+10);
РСЗВ - 279 (+5);
засобів ППО - 149 (+1);
літаків - 234 (+0);
гелікоптерів - 203 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 844 (+6);
крилатих ракет - 196 (+0);
кораблів/катерів - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17);
спеціальної техніки - 101 (+2).
Кіберполіція створила проект для протидії окупантам в мережі
Він обʼєднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді у мережі Інтернет. На сьогодні у проекту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив:
- StopRussiaChannel (основний телеграм канал, де здійснюються
комунікація з підписниками, а також надання завдань для блокування;
- @stopdrugsbot (бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, а
також автоматизованої взаємодії з користувачами)
- Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку,
колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію)
- гра «Котяцький драйв» для підняття морального духу громадян та допомога ЗСУ.
ЗСУ знищили великі мости на Херсонщині
На Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.
Повідомляється, що вцілілими наразі є лише пішохідні переходи. Таким чином, російські загарбники виявились відрізаними від постачання озброєння та особового складу з території Криму.
Шольц пообіцяв новітню зброю для України найближчим часом, – Reuters
За його словами, крім відправки в Україну радіолокаційних систем і безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і сучасних систем протиповітряної оборони України.
Не забувайте повідомляти нам про добрі новини у ваших селах, містах, громадах на нашу електронну скриньку [email protected] або за телефоном 050-505-20-30.
А ми чекаємо, поки напишемо головну добру новину ‒ нашу перемогу! Нині ж дякуємо кожному і кожній, хто її наближає!
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