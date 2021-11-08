Полковника 14 ОМБр нагородили орденом Володимира Великого ІІІ ступеня. ФОТО

Полковника 14 ОМБр нагородили орденом Володимира Великого ІІІ ступеня. ФОТО
Полковника Олександра Охріменка волинської 14 ОМБР імені князя Романа Великого нагородили орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня.

Про це йдеться на фейсбук-сторінці бригади.

«З нагоди найвеличніших для українців серпневих державних та церковних свят командира нашої 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого полковника Олександра Охріменка нагороджено орденом Святого Рівноапостольного князя Володимира Великого ІІІ ступеня!» – йдеться в повідомленні.

Нагороду командиру Князівської 14 ОМБР вручили капелани бригади.
Полковника 14 ОМБр нагородили орденом Володимира Великого ІІІ ступеня. ФОТО
Полковника 14 ОМБр нагородили орденом Володимира Великого ІІІ ступеня. ФОТО

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Теги: 14 ОМБр, орден, Охріменко
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