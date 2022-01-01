У Луцьку вперше відбувся «Забіг у вишиванках»: як це було. ФОТО. ВІДЕО

У Луцьку вперше відбувся «Забіг у вишиванках»: як це було. ФОТО. ВІДЕО
Вперше в обласному центрі Волині відбувся легкоатлетичний забіг у вишиванках. Участь у ньому взяли діти та дорослі, які пробігли дистанції від ста метрів до 10-ти кілометрів.

Про це розказав Суспільному співорганізатор заходу Володимир Захожий.

У Луцьку в першому забігу у вишиванках взяли участь майже 200 учасників. На гроші, зібрані в результаті акції, купуватимуть речі, які замовили військові.

Розпочався легкоатлетичний пробіг зі спільного виконання гімну та руханки. Першими стартували діти: найменшому учаснику забігу - два тижні.
У Луцьку вперше відбувся «Забіг у вишиванках»: як це було. ФОТО. ВІДЕО

15-ти річний Артем Величко долав дистанцію на підтримку свого батька-воїна та його побратимів. Хлопець займається бойовим мистецтвом, пробіг дистанцію у два кілометри.

"Мій тато в перші дні війни став добровольцем і воював в різних областях України. Весною отримав поранення в Донецькій області", - говорить хлопець.

За 10 хвилин 19 секунд пробігла 2 кілометри киянка Марина Галич. Жінка - найстарша серед учасниць, каже бере участь у забігах з 2014-го року. Каже: з її найбільших досягнень - перше місце на забігу Чорна Гора, на дистанції - 27 кілометрів.
У Луцьку вперше відбувся «Забіг у вишиванках»: як це було. ФОТО. ВІДЕО

Максимальну десяти кілометрову дистанцію пробіг разом із сином Володимир Грабовий. Чоловік - постійний учасник забігів, півмарафонів та марафонів.

Усіх учасників забігу у вишиванках нагородили пам’ятними медалями. Гроші, які зібрали під час заходу, зі слів Володимира Захожого, підрахують у понеділок, 29 серпня.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Луцьк, забіг у вишиванках
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку вперше відбувся «Забіг у вишиванках»: як це було. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
На Волині на трасі лежав чоловік, хворий на астму
Сьогодні, 02:06
Полковника 14 ОМБр нагородили орденом Володимира Великого ІІІ ступеня. ФОТО
Сьогодні, 01:12
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
ЗСУ відбивають штурми та підривають бази окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 28 серпня
28 серпень, 23:30
Схожі новини
У Луцьку перенесли «Забіг у вишиванках» У Луцьку перенесли «Забіг у вишиванках»
22 серпень, 13:55
29 серпня на Волині: гортаючи календар 29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 29 серпня
28 серпень, 20:00
Курс валют у Луцьку 28 серпня Курс валют у Луцьку 28 серпня
28 серпень, 09:50
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку вперше відбувся «Забіг у вишиванках»: як це було. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 03:00
 0
На Волині на трасі лежав чоловік, хворий на астму
Сьогодні, 02:06
 0
Полковника 14 ОМБр нагородили орденом Володимира Великого ІІІ ступеня. ФОТО
Сьогодні, 01:12
 0
29 серпня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
ЗСУ відбивають штурми та підривають бази окупантів: добрі новини від ВолиньPost за 28 серпня
28 серпень, 23:30
 0
Медіа
відео
1/8