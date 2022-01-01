У Луцьку вперше відбувся «Забіг у вишиванках»: як це було. ФОТО. ВІДЕО





Про це розказав Володимир Захожий.



У Луцьку в першому забігу у вишиванках взяли участь майже 200 учасників. На гроші, зібрані в результаті акції, купуватимуть речі, які замовили військові.



Розпочався легкоатлетичний пробіг зі спільного виконання гімну та руханки. Першими стартували діти: найменшому учаснику забігу - два тижні.



15-ти річний Артем Величко долав дистанцію на підтримку свого батька-воїна та його побратимів. Хлопець займається бойовим мистецтвом, пробіг дистанцію у два кілометри.



"Мій тато в перші дні війни став добровольцем і воював в різних областях України. Весною отримав поранення в Донецькій області", - говорить хлопець.



За 10 хвилин 19 секунд пробігла 2 кілометри киянка Марина Галич. Жінка - найстарша серед учасниць, каже бере участь у забігах з 2014-го року. Каже: з її найбільших досягнень - перше місце на забігу Чорна Гора, на дистанції - 27 кілометрів.



Максимальну десяти кілометрову дистанцію пробіг разом із сином Володимир Грабовий. Чоловік - постійний учасник забігів, півмарафонів та марафонів.



Усіх учасників забігу у вишиванках нагородили пам’ятними медалями. Гроші, які зібрали під час заходу, зі слів Володимира Захожого, підрахують у понеділок, 29 серпня.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Вперше в обласному центрі Волині відбувся легкоатлетичний забіг у вишиванках. Участь у ньому взяли діти та дорослі, які пробігли дистанції від ста метрів до 10-ти кілометрів.Про це розказав Суспільному співорганізатор заходуУ Луцьку в першому забігу у вишиванках взяли участь майже 200 учасників. На гроші, зібрані в результаті акції, купуватимуть речі, які замовили військові.Розпочався легкоатлетичний пробіг зі спільного виконання гімну та руханки. Першими стартували діти: найменшому учаснику забігу - два тижні.15-ти річнийдолав дистанцію на підтримку свого батька-воїна та його побратимів. Хлопець займається бойовим мистецтвом, пробіг дистанцію у два кілометри."Мій тато в перші дні війни став добровольцем і воював в різних областях України. Весною отримав поранення в Донецькій області", - говорить хлопець.За 10 хвилин 19 секунд пробігла 2 кілометри киянкаЖінка - найстарша серед учасниць, каже бере участь у забігах з 2014-го року. Каже: з її найбільших досягнень - перше місце на забігу Чорна Гора, на дистанції - 27 кілометрів.Максимальну десяти кілометрову дистанцію пробіг разом із сином Володимир Грабовий. Чоловік - постійний учасник забігів, півмарафонів та марафонів.Усіх учасників забігу у вишиванках нагородили пам’ятними медалями. Гроші, які зібрали під час заходу, зі слів Володимира Захожого, підрахують у понеділок, 29 серпня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію