Оріхів на Запоріжжі окупанти обстрілювали 14 годин

Оріхів на Запоріжжі окупанти обстрілювали 14 годин
Росіяни у неділю обстрілювали місто Оріхів Запорізької області 14 годин, контузію отримали двоє дітей, їхня мама травмована.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

"Сьогодні, 14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову…

Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчинка Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми.

Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний", - йдеться у повідомленні.

Старух уточнив, що за останні 6 годин по Оріхову було зафіксовано більш ніж 200 прильотів.

"Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр", - додав він.

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Теги: Оріхів, обстріли
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