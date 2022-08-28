Оріхів на Запоріжжі окупанти обстрілювали 14 годин
Сьогодні, 05:54
Росіяни у неділю обстрілювали місто Оріхів Запорізької області 14 годин, контузію отримали двоє дітей, їхня мама травмована.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
"Сьогодні, 14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову…
Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчинка Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми.
Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний", - йдеться у повідомленні.
Старух уточнив, що за останні 6 годин по Оріхову було зафіксовано більш ніж 200 прильотів.
"Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр", - додав він.
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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.
"Сьогодні, 14 годин залпового вогню з реактивних систем та ствольної артилерії по Оріхову…
Внаслідок атаки контузії отримали трирічний хлопчик Ярослав та шестирічна дівчинка Олександра. Їхня мама зазнала закритої черепно-мозкової травми.
Всім надано своєчасну першу медичну допомогу. Постраждалих ушпиталено до Запоріжжя, вони отримують необхідне лікування. Стан задовільний", - йдеться у повідомленні.
Старух уточнив, що за останні 6 годин по Оріхову було зафіксовано більш ніж 200 прильотів.
"Середня частина міста постраждала найбільше. Горить центр", - додав він.
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