Волиняни здобули чотири медалі на Warrior Games. ФОТО

Волиняни здобули чотири медалі на Warrior Games. ФОТО
У фінальний змагальний день в індивідуальних видах спорту на Warrior Games українська збірна виборола 8 медалей. Волиняни здобули чотири медалі: три золоті та одну бронзову.

Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.

Павло Ковальський та Майя Москвич змагалися в індивідуальному заліку та командному у стрільбі з лука.


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Теги: Warrior Games, волиняни, Майя Москвич, Петро Ковальський
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