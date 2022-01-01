Волиняни здобули чотири медалі на Warrior Games. ФОТО
Сьогодні, 08:00
У фінальний змагальний день в індивідуальних видах спорту на Warrior Games українська збірна виборола 8 медалей. Волиняни здобули чотири медалі: три золоті та одну бронзову.
Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.
Павло Ковальський та Майя Москвич змагалися в індивідуальному заліку та командному у стрільбі з лука.
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Про це повідомили в Міністерстві у справах ветеранів України.
Павло Ковальський та Майя Москвич змагалися в індивідуальному заліку та командному у стрільбі з лука.
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