Місія МАГАТЕ вирушила до Запорізької АЕС
Сьогодні, 09:06
Місія Міжнародного Агентства з Атомної Енергії (МАГАТЕ) для підтримки та допомоги Запорізької атомної електростанції – уже в дорозі.
Про це повідомив голова агентства Рафаель Гроссі, пише LB.ua.
"Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги АЕС у Запоріжжі вже в дорозі. Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня", – написав він у твіттері.
Нагадаємо, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, що місія МАГАТЕ приїде з інспекцією на захоплену росіянами ЗАЕС. Після російських обстрілів всі шість енергоблоків АЕС 25 серпня відключились від системи. Власні потреби станції в електроживленні забезпечувалися через відремонтовану лінію з енергосистеми України. 26 серпня працівникам станції вдалося підключити до мережі два енергоблоки.
Росіяни розташували на території станції важку військову техніку. В Енергоатомі заявили, що у підземних бункерах Запорізької АЕС окупанти влаштували катівню для українського персоналу, яку називають "Енергетик". А правозахисники закликали представників місії МАГАТЕ взяти із собою представників Червоного Хреста і Верховного комісара ООН з прав людини, аби провести моніторинг всієї ЗАЕС і зупинити тортури над полоненими "Енергетика".
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Про це повідомив голова агентства Рафаель Гроссі, пише LB.ua.
"Настав день, місія МАГАТЕ для підтримки та допомоги АЕС у Запоріжжі вже в дорозі. Ми повинні гарантувати безпеку найбільшого ядерного об'єкта в Україні та в Європі. Пишаюся тим, що керую цією місією, яка відбудеться цього тижня", – написав він у твіттері.
Нагадаємо, радниця міністра енергетики Лана Зеркаль повідомила, що місія МАГАТЕ приїде з інспекцією на захоплену росіянами ЗАЕС. Після російських обстрілів всі шість енергоблоків АЕС 25 серпня відключились від системи. Власні потреби станції в електроживленні забезпечувалися через відремонтовану лінію з енергосистеми України. 26 серпня працівникам станції вдалося підключити до мережі два енергоблоки.
Росіяни розташували на території станції важку військову техніку. В Енергоатомі заявили, що у підземних бункерах Запорізької АЕС окупанти влаштували катівню для українського персоналу, яку називають "Енергетик". А правозахисники закликали представників місії МАГАТЕ взяти із собою представників Червоного Хреста і Верховного комісара ООН з прав людини, аби провести моніторинг всієї ЗАЕС і зупинити тортури над полоненими "Енергетика".
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