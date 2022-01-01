ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів





Про це



Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня орієнтовно склали:



особового складу - близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;

танків - 1947 (+5);

бойових броньованих машин - 4269 (+12);

артилерійських систем - 1060 (+10);

РСЗВ - 279 (+5);

засоби ППО - 149 (+1);

літаків - 234 (+0);

гелікоптерів - 203 (+1);

безпілотників оперативно-тактичного рівня - 844 (+6);

крилаті ракети - 196 (+0);

Кораблі / катери - 15 (+0);

автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17);

спеціальної техніки - 101 (+2).

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія втратила у війні з Україною близько 47100 військовослужбовців.Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня орієнтовно склали:особового складу - близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;танків - 1947 (+5);бойових броньованих машин - 4269 (+12);артилерійських систем - 1060 (+10);РСЗВ - 279 (+5);засоби ППО - 149 (+1);літаків - 234 (+0);гелікоптерів - 203 (+1);безпілотників оперативно-тактичного рівня - 844 (+6);крилаті ракети - 196 (+0);Кораблі / катери - 15 (+0);автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17);спеціальної техніки - 101 (+2).

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