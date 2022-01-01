ЗСУ ліквідували понад 47 тисяч російських окупантів
Сьогодні, 09:15
Росія втратила у війні з Україною близько 47100 військовослужбовців.
Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;
танків - 1947 (+5);
бойових броньованих машин - 4269 (+12);
артилерійських систем - 1060 (+10);
РСЗВ - 279 (+5);
засоби ППО - 149 (+1);
літаків - 234 (+0);
гелікоптерів - 203 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 844 (+6);
крилаті ракети - 196 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17);
спеціальної техніки - 101 (+2).
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Про це повідомляють у Генеральному штабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати Росії на 29 серпня орієнтовно склали:
особового складу - близько 47100 (+350) осіб ліквідовано;
танків - 1947 (+5);
бойових броньованих машин - 4269 (+12);
артилерійських систем - 1060 (+10);
РСЗВ - 279 (+5);
засоби ППО - 149 (+1);
літаків - 234 (+0);
гелікоптерів - 203 (+1);
безпілотників оперативно-тактичного рівня - 844 (+6);
крилаті ракети - 196 (+0);
Кораблі / катери - 15 (+0);
автомобільної техніки та автоцистерн - 3188 (+17);
спеціальної техніки - 101 (+2).
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