Шойгу відсторонили від управління військами РФ в Україні, – британська розвідка

Сергій Шойгу відсторонений від управління військами РФ в Україні через проблеми, з якими стикнулася російська армія.



Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє



Путіна про хід війни зараз інформують безпосередньо оперативні командири, йдеться у повідомленні.



За даними розвідки, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії застопорився.



"Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністр оборони Росіївідсторонений від управління військами РФ в Україні через проблеми, з якими стикнулася російська армія.Про це свідчать дані розвідки Великої Британії, повідомляє Цензор.НЕТ Путіна про хід війни зараз інформують безпосередньо оперативні командири, йдеться у повідомленні.За даними розвідки, російські офіцери і солдати, які мають безпосередній досвід війни, регулярно висміюють Шойгу за його неефективне і відірване від реальності керівництво, оскільки прогрес Росії застопорився."Шойгу довгий час намагався позбутися своєї репутації людини, яка не має серйозного військового досвіду, оскільки більшу частину своєї кар'єри він провів у будівельному секторі і в Міністерстві з надзвичайних ситуацій", - йдеться у зведенні Міноборони Британії.

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