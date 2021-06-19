У Луцьку патрульні допомогли відшукати зниклу 86-річну бабусю
Сьогодні, 10:23
У Луцьку патрульні допомогли відшукати зниклу жінку та проявили поліцейське піклування.
Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора патрульним надійшло повідомлення від заявниці про те, що зникла її 86-річна мама. Жінка залишила матір на одній із зупинок в Луцьку, однак коли повернулася, то її вже не було.
Патрульні виїхали на місце події, поспілкувалися з заявницею та встановили, що її мама має проблеми з пам’яттю. Жінка спільно з поліцейськими спільно вирушили оглядати прилеглі вулиці.
Так, на одній з них матір заявниці віднайшли.
Через пошуки, жінки не встигли на маршрутний транспортний засіб, яким мали доїхати додому. Тож патрульні проявили поліцейське піклування та допомогли доїхати додому службовим автомобілем.
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Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.
Вчора патрульним надійшло повідомлення від заявниці про те, що зникла її 86-річна мама. Жінка залишила матір на одній із зупинок в Луцьку, однак коли повернулася, то її вже не було.
Патрульні виїхали на місце події, поспілкувалися з заявницею та встановили, що її мама має проблеми з пам’яттю. Жінка спільно з поліцейськими спільно вирушили оглядати прилеглі вулиці.
Так, на одній з них матір заявниці віднайшли.
Через пошуки, жінки не встигли на маршрутний транспортний засіб, яким мали доїхати додому. Тож патрульні проявили поліцейське піклування та допомогли доїхати додому службовим автомобілем.
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