У Луцьку патрульні допомогли відшукати зниклу 86-річну бабусю

У Луцьку патрульні допомогли відшукати зниклу 86-річну бабусю
У Луцьку патрульні допомогли відшукати зниклу жінку та проявили поліцейське піклування.

Про це повідомляє пресслужба патрульної поліції Волині.

Вчора патрульним надійшло повідомлення від заявниці про те, що зникла її 86-річна мама. Жінка залишила матір на одній із зупинок в Луцьку, однак коли повернулася, то її вже не було.

Патрульні виїхали на місце події, поспілкувалися з заявницею та встановили, що її мама має проблеми з пам’яттю. Жінка спільно з поліцейськими спільно вирушили оглядати прилеглі вулиці.
Так, на одній з них матір заявниці віднайшли.
У Луцьку патрульні допомогли відшукати зниклу 86-річну бабусю

Через пошуки, жінки не встигли на маршрутний транспортний засіб, яким мали доїхати додому. Тож патрульні проявили поліцейське піклування та допомогли доїхати додому службовим автомобілем.

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Теги: Луцьк, поліція, патрульні
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