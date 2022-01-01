У Луцьку вшанували пам’ять усіх загиблих захисників України. ФОТО
Сьогодні, 11:26
В Луцьку вшанували пам’ять усіх захисників України, які віддали своє життя за територіальну цілісність нашої держави.
Про це повідомляють у пресслужбі ОВА.
Вшанувати полеглих Героїв зібралися представники влади, духовенство, військові, родичі загиблих та небайдужі жителі Луцька.
Зокрема, біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України», що на Театральному майдані, священнослужителі відслужили панахиду.
«Перед нами портрети мужніх, надзвичайно-жертовних людей, які не шкодували свого життя заради нас з вами. Згадуючи тих юнаків і дівчат, які загинули, ми повинні бути єдині. Тому що від нашого єднання залежить подальший хід історії. Всім нам миру, добробуту, єднання і перемоги, яка обов’язково буде. Але для цього нам потрібно жити та працювати», – сказав після молебню священник.
29 серпня 2014 року російські війська розстріляли колону українських захисників під Іловайськом, яким попередньо пообіцяли безпечний вихід з оточення. Ця трагедія стала наймасштабнішою в російсько-українській війні, коли за кілька днів загинули сотні наших солдатів.
Тепер у цей день ми вшановуємо усіх, хто поліг за незалежність та вільне майбутнє нашої країни. А символом Дня пам’яті захисників України які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, став сонях. Тому що саме під соняхами, наші захисники віддали своє життя за свободу української держави та усіх її мешканців.
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Про це повідомляють у пресслужбі ОВА.
Вшанувати полеглих Героїв зібралися представники влади, духовенство, військові, родичі загиблих та небайдужі жителі Луцька.
Зокрема, біля пам’ятного фотостенду «Герої Небесної Сотні – Загинули за Єдність України», що на Театральному майдані, священнослужителі відслужили панахиду.
«Перед нами портрети мужніх, надзвичайно-жертовних людей, які не шкодували свого життя заради нас з вами. Згадуючи тих юнаків і дівчат, які загинули, ми повинні бути єдині. Тому що від нашого єднання залежить подальший хід історії. Всім нам миру, добробуту, єднання і перемоги, яка обов’язково буде. Але для цього нам потрібно жити та працювати», – сказав після молебню священник.
29 серпня 2014 року російські війська розстріляли колону українських захисників під Іловайськом, яким попередньо пообіцяли безпечний вихід з оточення. Ця трагедія стала наймасштабнішою в російсько-українській війні, коли за кілька днів загинули сотні наших солдатів.
Тепер у цей день ми вшановуємо усіх, хто поліг за незалежність та вільне майбутнє нашої країни. А символом Дня пам’яті захисників України які загинули в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України, став сонях. Тому що саме під соняхами, наші захисники віддали своє життя за свободу української держави та усіх її мешканців.
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