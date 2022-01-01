У волинянина у дворі знайшли величезні стебла коноплі. ФОТО

У волинянина у дворі знайшли величезні стебла коноплі. ФОТО
На прибудинковій території 37-річного жителя села Ружин на Ковельщині поліцейські виявили більше, ніж 50 стебел коноплі.

Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.

Вилучені рослини направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центра при МВС України.

Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Триває слідство.
У волинянина у дворі знайшли величезні стебла коноплі. ФОТО
У волинянина у дворі знайшли величезні стебла коноплі. ФОТО
У волинянина у дворі знайшли величезні стебла коноплі. ФОТО

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Теги: Ковельський район, конопля
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