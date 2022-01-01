У волинянина у дворі знайшли величезні стебла коноплі. ФОТО





Про це



Вилучені рослини направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центра при МВС України.



Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.



Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Триває слідство.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На прибудинковій території 37-річного жителя села Ружин на Ковельщині поліцейські виявили більше, ніж 50 стебел коноплі.Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.Вилучені рослини направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центра при МВС України.Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Триває слідство.

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