У волинянина у дворі знайшли величезні стебла коноплі. ФОТО
Сьогодні, 11:55
На прибудинковій території 37-річного жителя села Ружин на Ковельщині поліцейські виявили більше, ніж 50 стебел коноплі.
Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Вилучені рослини направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центра при МВС України.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Триває слідство.
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Про це повідомляє Ковельське районне управління поліції Волинської області.
Вилучені рослини направили на дослідження у Волинський науково-дослідний експертно-криміналістичний центра при МВС України.
Відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 310 (Посів або вирощування снотворного маку чи конопель) Кримінального кодексу України.
Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років. Триває слідство.
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