Маріуполь готується «референдуму»





Про це Петро Андрющенко.



За його словами, з Кремля російським військам надійшла нова фантазійна вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15 вересня. Тому прискорилася робота з підготовки "референдуму".



"Намагаються сформувати 4 виборчі комісії – поки безуспішно. Одночасно голови ОСББ отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Почались масові обдзвони всіх з питанням, чи планують люди голосувати. При тому дата не оголошується, відповідають що доведуть додатково", - зазначив він.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому Маріуполі так звана "влада" активізувала підготовку до "референдуму". За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.Про це розповів радник мера МаріуполяЗа його словами, з Кремля російським військам надійшла нова фантазійна вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15 вересня. Тому прискорилася робота з підготовки "референдуму"."Намагаються сформувати 4 виборчі комісії – поки безуспішно. Одночасно голови ОСББ отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Почались масові обдзвони всіх з питанням, чи планують люди голосувати. При тому дата не оголошується, відповідають що доведуть додатково", - зазначив він.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію