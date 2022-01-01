Маріуполь готується «референдуму»
Сьогодні, 12:29
У тимчасово окупованому Маріуполі так звана "влада" активізувала підготовку до "референдуму". За допомогою колаборантів намагаються сформувати чотири виборчі комісії.
Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, з Кремля російським військам надійшла нова фантазійна вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15 вересня. Тому прискорилася робота з підготовки "референдуму".
"Намагаються сформувати 4 виборчі комісії – поки безуспішно. Одночасно голови ОСББ отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Почались масові обдзвони всіх з питанням, чи планують люди голосувати. При тому дата не оголошується, відповідають що доведуть додатково", - зазначив він.
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Про це розповів радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.
За його словами, з Кремля російським військам надійшла нова фантазійна вказівка – вийти на кордон Донецької області до 15 вересня. Тому прискорилася робота з підготовки "референдуму".
"Намагаються сформувати 4 виборчі комісії – поки безуспішно. Одночасно голови ОСББ отримали вказівку на уточнення персональних даних маріупольців. Почались масові обдзвони всіх з питанням, чи планують люди голосувати. При тому дата не оголошується, відповідають що доведуть додатково", - зазначив він.
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