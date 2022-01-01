Кіберполіція створила проект для протидії окупантам в мережі
Сьогодні, 13:06
Кіберполіція України створив проект «МРІЯ» як сильну ініціативу протидії російським окупантам в медіа-просторі.
Про це повідомляє відділ протидії кіберзлочинам у Волинській області.
Він обʼєднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді у мережі Інтернет.
На сьогодні у проекту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив:
- StopRussiaChannel (основний телеграм канал, де здійснюються
комунікація з підписниками, а також надання завдань для блокування;
- @stopdrugsbot (бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, а
також автоматизованої взаємодії з користувачами)
- Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку,
колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію)
- гра «Котяцький драйв» для підняття морального духу громадян та допомога ЗСУ.
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Про це повідомляє відділ протидії кіберзлочинам у Волинській області.
Він обʼєднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді у мережі Інтернет.
На сьогодні у проекту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив:
- StopRussiaChannel (основний телеграм канал, де здійснюються
комунікація з підписниками, а також надання завдань для блокування;
- @stopdrugsbot (бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, а
також автоматизованої взаємодії з користувачами)
- Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку,
колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію)
- гра «Котяцький драйв» для підняття морального духу громадян та допомога ЗСУ.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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