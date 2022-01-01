Кіберполіція створила проект для протидії окупантам в мережі

Кіберполіція України створив проект «МРІЯ» як сильну ініціативу протидії російським окупантам в медіа-просторі.Про це повідомляє відділ протидії кіберзлочинам у Волинській області.Він обʼєднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді у мережі Інтернет.На сьогодні у проекту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив:- StopRussiaChannel (основний телеграм канал, де здійснюютьсякомунікація з підписниками, а також надання завдань для блокування;- @stopdrugsbot (бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, атакож автоматизованої взаємодії з користувачами)- Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку,колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію)- гра «Котяцький драйв» для підняття морального духу громадян та допомога ЗСУ.