Кіберполіція створила проект для протидії окупантам в мережі

Кіберполіція створила проект для протидії окупантам в мережі
Кіберполіція України створив проект «МРІЯ» як сильну ініціативу протидії російським окупантам в медіа-просторі.

Про це повідомляє відділ протидії кіберзлочинам у Волинській області.

Він обʼєднує небайдужих громадян у напрямку протидії дезінформації, а також російській пропаганді у мережі Інтернет.

На сьогодні у проекту є офіційний сайт, а також декілька окремих ініціатив:

- StopRussiaChannel (основний телеграм канал, де здійснюються
комунікація з підписниками, а також надання завдань для блокування;

- @stopdrugsbot (бот для збору нових посилань на ворожі ресурси, а
також автоматизованої взаємодії з користувачами)

- Avanger_bot (офіційний бот для збору інформації про ворожу техніку,
колаборантів, мародерів та іншу оперативну інформацію)

- гра «Котяцький драйв» для підняття морального духу громадян та допомога ЗСУ.

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Теги: кіберполіція, Мрія, протидія окупантам
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