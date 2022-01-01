ЗСУ знищили великі мости на Херсонщині

ЗСУ знищили великі мости на Херсонщині
На Херсонщині окупанти залишились практично без великих мостів, які зруйнували ЗСУ завдяки реактивним системам залпового вогню HIMARS, лишились тільки пішохідні переходи.

Про це повідомляє оперативне угруповання військ "Каховка".

"Ситуація на тимчасово окупованій території Херсонщини вкрай непроста. Великі та жахливі HIMARS знищили практично всі великі мости (Антонівський залізничний, автомобільний та Новокаховський)", - йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що вцілілими наразі є лише пішохідні переходи. Таким чином, російські загарбники виявились відрізаними від постачання озброєння та особового складу з території Криму.

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Теги: Херсонщина, мости
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