Китай і Росія проведуть спільні військові навчання, – Financial Times





Про це



Цього року до навчань приєдналися Білорусь та Індія. Китай запевнив, що участь у навчаннях "Схід" не має відношення до поточної міжнародної та регіональної ситуації.



Навчання "Схід" проводяться кожні чотири роки, однак минулого року Росія та Китай вже проводили спільні військові навчання. Тоді Вашингтон заявив, що не надає їм ніякого нового значення.



На навчаннях "Схід-2022" повинні відпрацювати "питання застосування угруповань військ при забезпеченні військової безпеки в Східному регіоні".



Крім Китаю в навчаннях візьмуть участь: Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія, Росія та інші країни.



Міноборони РФ повідомило, що навчання пройдуть на полігонах Східного військового округу: Біджанський, Бурдуни, Бухта Анна, Гарячі Ключі, Князе-Волконський, Литовко, Лагунне, Мухор-Кондуй, Новосельський, Сергіївський, Телемба, Успенівський і Цугол.



Спільні навчання пройдуть з 30 серпня по 5 вересня 2022 року.



Збройні сили Китаю 7 серпня завершили чотириденні навчання поблизу Тайваню, і вже наступного дня оголосили про проведення нових — у морях та повітряному просторі навколо острову. Це пов'язано з візитом до Тайваню спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі, яка 2 серпня прибула з офіційним візитом на острів. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років. Щойно Пелосі прилетіла на Тайвань, Китай оголосив про військові навчання навколо острова.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Росія та Китай проведуть спільні військові навчання "Схід-2022". Вони розпочнуться 30 серпня й пройдуть на Далекому Сході Росії.Про це повідомляє видання Financial Times, пише Суспільне.Цього року до навчань приєдналися Білорусь та Індія. Китай запевнив, що участь у навчаннях "Схід" не має відношення до поточної міжнародної та регіональної ситуації.Навчання "Схід" проводяться кожні чотири роки, однак минулого року Росія та Китай вже проводили спільні військові навчання. Тоді Вашингтон заявив, що не надає їм ніякого нового значення.На навчаннях "Схід-2022" повинні відпрацювати "питання застосування угруповань військ при забезпеченні військової безпеки в Східному регіоні".Крім Китаю в навчаннях візьмуть участь: Індія, Білорусь, Таджикистан, Монголія, Росія та інші країни.Міноборони РФ повідомило, що навчання пройдуть на полігонах Східного військового округу: Біджанський, Бурдуни, Бухта Анна, Гарячі Ключі, Князе-Волконський, Литовко, Лагунне, Мухор-Кондуй, Новосельський, Сергіївський, Телемба, Успенівський і Цугол.Спільні навчання пройдуть з 30 серпня по 5 вересня 2022 року.Збройні сили Китаю 7 серпня завершили чотириденні навчання поблизу Тайваню, і вже наступного дня оголосили про проведення нових — у морях та повітряному просторі навколо острову. Це пов'язано з візитом до Тайваню спікерки Палати представників США, яка 2 серпня прибула з офіційним візитом на острів. Вона стала першим високопоставленим американським політиком, який відвідав Тайвань за останні 25 років. Щойно Пелосі прилетіла на Тайвань, Китай оголосив про військові навчання навколо острова.

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