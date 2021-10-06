На Волині оголосили штормове попередження

На Волині оголосили штормове попередження
29 серпня на Волині оголошене штормове попередження. Очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с та грози.

Про це Суспільному розповів синоптик Волинського гідрометеоцентру Василь Климюк.

Після 14-ої години, у зв'язку з надходженням атмосферного фронту з північного заходу, на Волині відбудеться погіршення погодних умов. Вдень буде гроза та шквали. Оголошене штурмове попередження, – каже Василь Климюк.

Також у Волинській області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (V клас).

Температура по області вдень – від 22°C до 27°C тепла.

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Теги: Волинь, штормове попередження
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