На Волині оголосили штормове попередження





Про це Василь Климюк.



Після 14-ої години, у зв'язку з надходженням атмосферного фронту з північного заходу, на Волині відбудеться погіршення погодних умов. Вдень буде гроза та шквали. Оголошене штурмове попередження, – каже Василь Климюк.



Також у Волинській області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (V клас).



Температура по області вдень – від 22°C до 27°C тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 29 серпня на Волині оголошене штормове попередження. Очікуються пориви вітру від 15 до 20 м/с та грози.Про це Суспільному розповів синоптик Волинського гідрометеоцентруПісля 14-ої години, у зв'язку з надходженням атмосферного фронту з північного заходу, на Волині відбудеться погіршення погодних умов. Вдень буде гроза та шквали. Оголошене штурмове попередження, – каже Василь Климюк.Також у Волинській області збережеться надзвичайний рівень пожежної небезпеки (V клас).Температура по області вдень – від 22°C до 27°C тепла.

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