Дружина російського солдата різала вени, аби його повернули додому, – ГУР
Сьогодні, 14:20
Дружина російського окупанта намагаються різними способами повернути чоловіка додому з війни в Україні. Вона хоче покалічити себе.
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
У телефонній розмові з дужиною окупант сказав, що проти їх командира відкрили вже дві кримінальні справи в Росії, тому він не поспішає повертатися на Батьківщину.
"Тут уже всі часом доходять до такого відчаю, що скоро підуть і кинуть цьому командира нашого полку гранату в окоп", - сказав росіянин.
Дружина росіянина зазначає, що повернутися додому її чоловік може "200-им", пораненим, або у разу смерті когось із родичів. Тому, щоб повернути окупанта, жінка намагалась покінчити життя самогубство.
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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.
У телефонній розмові з дужиною окупант сказав, що проти їх командира відкрили вже дві кримінальні справи в Росії, тому він не поспішає повертатися на Батьківщину.
"Тут уже всі часом доходять до такого відчаю, що скоро підуть і кинуть цьому командира нашого полку гранату в окоп", - сказав росіянин.
Дружина росіянина зазначає, що повернутися додому її чоловік може "200-им", пораненим, або у разу смерті когось із родичів. Тому, щоб повернути окупанта, жінка намагалась покінчити життя самогубство.
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