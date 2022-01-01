Дружина російського солдата різала вени, аби його повернули додому, – ГУР

Дружина російського солдата різала вени, аби його повернули додому, – ГУР
Дружина російського окупанта намагаються різними способами повернути чоловіка додому з війни в Україні. Вона хоче покалічити себе.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

У телефонній розмові з дужиною окупант сказав, що проти їх командира відкрили вже дві кримінальні справи в Росії, тому він не поспішає повертатися на Батьківщину.

"Тут уже всі часом доходять до такого відчаю, що скоро підуть і кинуть цьому командира нашого полку гранату в окоп", - сказав росіянин.

Дружина росіянина зазначає, що повернутися додому її чоловік може "200-им", пораненим, або у разу смерті когось із родичів. Тому, щоб повернути окупанта, жінка намагалась покінчити життя самогубство.

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Теги: ГУР, дружина солдата, перехоплення розмови, різала вени
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