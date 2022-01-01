Троє волинян збували наркотики і психотропи через інтернет

Зловмисники займалися зберіганням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини «амфетамін», особливо небезпечної психотропної речовини «альфа PVP» та інших наркотичних засобів.Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.Усі вони – мешканці одного з сіл Ковельського району. Їм 18, 21 та 23 роки відповідно.Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій співробітники управління боротьби з наркозлочинністю встановили, що особи створили кілька телеграм-каналів, через які збували заборонені речовини шляхом так званих «закладок» або методом «з рук в руки», отримуючи за це грошову винагороду.Також проведено санкціоновані обшуки за місцями реєстрації, фактичного проживання та в транспортних засобах фігурантів. За їх результатами виявлено та вилучено психотропи і наркотики, ізоляційні стрічки, зіп-пакети, прилади для вживання заборонених речовин та інші предмети, що свідчать про причетність до злочинної діяльності. Вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку – понад 20 тис грн.Під час огляду мобільного телефону організатора групи підтверджено його причетність до створення та адміністрування згаданих телеграм-каналів. У співучасників виявлено фото місць залишених закладок з координатами: нині проводяться заходи по їх вилученню.Слідчі за цим фактом відкрили провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України. Трьом фігурантам вже оголошені підозри та обрані запобіжні заходи: двом – тримання під вартою на 60 діб, іншому – цілодобовий домашній арешт.Триває слідство.