Троє волинян збували наркотики і психотропи через інтернет

Троє волинян збували наркотики і психотропи через інтернет
Зловмисники займалися зберіганням, зберіганням з метою збуту та збутом психотропної речовини «амфетамін», особливо небезпечної психотропної речовини «альфа PVP» та інших наркотичних засобів.

Про це повідомили у пресслужбі поліції Волині.

Усі вони – мешканці одного з сіл Ковельського району. Їм 18, 21 та 23 роки відповідно.

Під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій співробітники управління боротьби з наркозлочинністю встановили, що особи створили кілька телеграм-каналів, через які збували заборонені речовини шляхом так званих «закладок» або методом «з рук в руки», отримуючи за це грошову винагороду.
Троє волинян збували наркотики і психотропи через інтернет

Також проведено санкціоновані обшуки за місцями реєстрації, фактичного проживання та в транспортних засобах фігурантів. За їх результатами виявлено та вилучено психотропи і наркотики, ізоляційні стрічки, зіп-пакети, прилади для вживання заборонених речовин та інші предмети, що свідчать про причетність до злочинної діяльності. Вартість вилучених речовин за цінами «чорного» ринку – понад 20 тис грн.
Троє волинян збували наркотики і психотропи через інтернет

Під час огляду мобільного телефону організатора групи підтверджено його причетність до створення та адміністрування згаданих телеграм-каналів. У співучасників виявлено фото місць залишених закладок з координатами: нині проводяться заходи по їх вилученню.
Троє волинян збували наркотики і психотропи через інтернет

Слідчі за цим фактом відкрили провадження за ознаками злочину, передбаченого ч.2 ст. 307 КК України. Трьом фігурантам вже оголошені підозри та обрані запобіжні заходи: двом – тримання під вартою на 60 діб, іншому – цілодобовий домашній арешт.
Троє волинян збували наркотики і психотропи через інтернет

Триває слідство.
Троє волинян збували наркотики і психотропи через інтернет
Троє волинян збували наркотики і психотропи через інтернет

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Теги: Волинь, поліція, наркотики
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