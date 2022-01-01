Листувалася з представником ФСБ РФ: на Рівненщині росіянка здала ворогу дані про розміщення техніки ЗСУ





Про це повідомили у пресслужбі



СБУ регіону продовжує викривати осіб, які публічно закликають до агресивної війни та розв’язування воєнного конфлікту.



Співробітниками Управління встановлено трьох мешканців Рівненської області, які, використовуючи заборонену соціальну мережу «Одноклассники», поширювали антиукраїнські матеріали, прославляли рашистів та відкрито виправдовували російську агресію.



У ході проведених санкціонованих обшуків у помешканнях підозрюваних, правоохоронці вилучили:



- мобільні телефони;

- комп'ютерну техніку;

- блокноти та чорнові записи.



Крім цього, під час зібрання доказової бази оперативники встановили, що крім поширення деструктивної пропаганди, одна із підозрюваних – громадянка РФ здійснювала листування з представником ФСБ РФ, якому надала фото військової техніки, що рухалася через один із населених пунктів Рівненської області, а також – дані про місце знаходження військовослужбовців ЗСУ.



За процесуального керівництва Рівненської обласної прокуратури, вказаній особі повідомлено про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч.2 ст.114-2 та ч.1 ст.436-2 КК України.



Наразі вирішується питання про повідомлення іншим зловмисникам про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ст. 436-2 КК України.



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