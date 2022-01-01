На Волині директорку підприємства підозрюють у сприянні незаконному переправленні чоловіків за кордон

На Волині директорку підприємства підозрюють у сприянні незаконному переправленні чоловіків за кордон
За процесуального керівництва прокурорів Волинської обласної прокуратури директорці одного з волинських підприємств повідомлено про підозру у службовому підробленні та сприянні в незаконному переправленні осіб через державний кордон України.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

За даними слідства, очільниця деревообробного підприємства, використовуючи службове становище, у березні-травні 2022 року видавала завідомо неправдиві офіційні документи – ініціативні листи про бронювання водіїв-військовозобов’язаних чоловіків для виїзду за кордон нібито задля ввезення вантажів гуманітарної допомоги.

На підставі цих листів Волинська ОВА ухвалювала накази про бронювання та скеровувала до Адміністрації Державної прикордонної служби – і чоловіки могли безперешкодно виїхати за кордон на 14 днів.

Жодного разу підприємство не ввезло гуманітарну допомогу в Україну.

Окрім того, двадцять один такий «водій» з-за кордону не повернувся.

Вирішується питання про обрання підозрюваній запобіжного заходу.

Триває досудове розслідування, яке провадить СУ ГУ НП у Волинській області.

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Теги: Волинь, переправлення, кордон, чоловіки, підприємство, директорка
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