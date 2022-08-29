Шольц пообіцяв новітню зброю для України найближчим часом, – Reuters
Сьогодні, 16:09
У найближчі тижні Німеччина відправить в Україну новітню зброю. Берлін також може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння.
Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише LB.ua з посиланням на Reuters.
"Німеччина буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно. У найближчі тижні Берлін відправить Києву новітню зброю", – наголосив Шольц.
За його словами, крім відправки в Україну радіолокаційних систем і безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і сучасних систем протиповітряної оборони України.
Раніше Олаф Шольц говорив про те, що у питанні постачання озброєння Україні Німеччина буде дотримуватися принципу США: не передавати зброю, з якої можна обстріляти територію Росії.
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Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише LB.ua з посиланням на Reuters.
"Німеччина буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно. У найближчі тижні Берлін відправить Києву новітню зброю", – наголосив Шольц.
За його словами, крім відправки в Україну радіолокаційних систем і безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і сучасних систем протиповітряної оборони України.
Раніше Олаф Шольц говорив про те, що у питанні постачання озброєння Україні Німеччина буде дотримуватися принципу США: не передавати зброю, з якої можна обстріляти територію Росії.
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