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​Шольц пообіцяв новітню зброю для України найближчим часом, – Reuters

​Шольц пообіцяв новітню зброю для України найближчим часом, – Reuters
У найближчі тижні Німеччина відправить в Україну новітню зброю. Берлін також може взяти на себе відповідальність щодо забезпечення України окремими видами озброєння.

Про це заявив канцлер Німеччини Олаф Шольц, пише LB.ua з посиланням на Reuters.

"Німеччина буде підтримувати оборону України стільки, скільки буде потрібно. У найближчі тижні Берлін відправить Києву новітню зброю", – наголосив Шольц.

За його словами, крім відправки в Україну радіолокаційних систем і безпілотників, Німеччина може взяти на себе особливу відповідальність в плані нарощування потенціалу артилерії і сучасних систем протиповітряної оборони України.

Раніше Олаф Шольц говорив про те, що у питанні постачання озброєння Україні Німеччина буде дотримуватися принципу США: не передавати зброю, з якої можна обстріляти територію Росії.

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Теги: Росія, Україна, війна
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