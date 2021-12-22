Повідомили, чи збільшуватимуть вартість проїзду у луцьких тролейбусах

Повідомили, чи збільшуватимуть вартість проїзду у луцьких тролейбусах
Протягом найближчого часу вартість проїзду в електротранспорті Луцька не переглядатимуть. Це пов’язано зі збільшенням пасажиропотоку в тролейбусах міста. Багато лучан пересіли на тролейбус після останнього здорожчання проїзду в маршрутках.

Про це пише Інформаційне агентсво Волинські новини.

Директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль розповів 12 каналу, що нині, після подорожчання проїзду в міських автобусах, більшість пасажирів користуються тролейбусами.

«Кількість пасажирів у тролейбусах зараз більша, ніж в автобусах. У тролейбусах зовсім немає готівки – там 100% електронна оплата. Тому зараз підстав збільшувати вартість проїзду немає. Якщо утримуватиметься така ситуація, то підняття не буде. Зараз ми цього не плануємо. Протягом найближчого місяця вартість проїзду в тролейбусах точно не зросте.

Це приклад того, коли саме лучани стримують ціну. Кожен пасажир, який заходить у тролейбус, оплачує проїзд електронним способом. Ми бачимо реальний облік пасажиропотоку. І підприємство електротранспорту отримує реальні доходи. Натомість ті лучани, які досі платять за проїзд в автобусі готівкою (це близько 25-30% пасажирів), сприяють підвищенню ціни. Це непрозорий ринок, тому проаналізувати його фактично неможливо. Той пасажир, який платить готівкою, – одна з причин подорожчання проїзду в автобусах», – пояснив він.

Борис Смаль зауважив: коли перевізник заявляє про необхідність зростання вартості проїзду, він представляє дані про кількість перевезених пасажирів і про кошти, які отримує за перевезення. Ідеться тільки про обліковані дані, отримані завдяки електронній системі оплати проїзду. А ті пасажири, які платять готівкою, не входять до статистики.

Водночас директор департаменту економічної політики додав, що зараз спрогнозувати, як розвиватиметься ситуація надалі та чи не доведеться пізніше, наприклад, через два-три місяці, підвищувати вартість проїзду в тролейбусах, неможливо. Усе буде залежати від того, чи подорожчає електроенергія.

«Наше завдання – аби пасажир мав чим доїхати. Якщо буде достатня кількість тролейбусів, то, звичайно, ми віддаватимемо перевагу електротранспорту, тому що це комунальний транспорт, це екологічний транспорт, це шість гривень, а не 14», – наголосив Борис Смаль.

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Теги: ціна, проїзд, Луцьк, тролейбуси
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