Військові закликають дотримуватися тиші в питаннях наступу ЗСУ на Херсонщині





Про це сказала на брифінгу в Медіацентрі Україна - Наталя Гуменюк.



«Сили ворога досить потужні, вони підтягувались туди досить давно, збирали військові резерви, техніку... Але наші попередні заходи, те, що ми називали вогневий контроль над логістикою ворога, дали свої результати. Знищені склади з боєзапасом, знищені зосередження військової техніки, знищені установки протиповітряної оборони. Це все послабило ворога безумовно. Але ми не плекаємо порожніх надій, розуміючи, що ворог досить потужний. І навіть те, що він має моральну дестабілізацію в своїх військах, може бути використано нами на нашу користь. Але розслаблятися ще зарано», - сказала Гуменюк.



За її словами, будь-яка військова операція потребує тиші, і те, що ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту - «насправді дуже неправильно».



"Наразі в умовах інформаційної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, якщо навіть вони дуже надихають, мають відбутись і мати логічне завершення. Тільки тоді вони зможуть бути результативними. Тому новина є, вона всіх надихнула, тепер треба набратись терпіння і зрозуміти послідовність дій військових підрозділів", - сказала речниця.



109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою.



Українська армія тримає під вогневим контролем шляхи пересування, а також місця скупчення російських загарбників та їхньої техніки на Херсонщині.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили ворога на Херсонщині дуже потужні, тому розслаблятись іще зарано.Про це сказала на брифінгу в Медіацентрі Україна - Укрінформ начальник об'єднаного координаційного пресцентру сил оборони півдня України«Сили ворога досить потужні, вони підтягувались туди досить давно, збирали військові резерви, техніку... Але наші попередні заходи, те, що ми називали вогневий контроль над логістикою ворога, дали свої результати. Знищені склади з боєзапасом, знищені зосередження військової техніки, знищені установки протиповітряної оборони. Це все послабило ворога безумовно. Але ми не плекаємо порожніх надій, розуміючи, що ворог досить потужний. І навіть те, що він має моральну дестабілізацію в своїх військах, може бути використано нами на нашу користь. Але розслаблятися ще зарано», - сказала Гуменюк.За її словами, будь-яка військова операція потребує тиші, і те, що ажіотаж викликає будь-яка новина з фронту - «насправді дуже неправильно»."Наразі в умовах інформаційної війни треба усвідомлювати, що будь-які дії, якщо навіть вони дуже надихають, мають відбутись і мати логічне завершення. Тільки тоді вони зможуть бути результативними. Тому новина є, вона всіх надихнула, тепер треба набратись терпіння і зрозуміти послідовність дій військових підрозділів", - сказала речниця.109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, що були їх підтримкою, втекли з поля бою.Українська армія тримає під вогневим контролем шляхи пересування, а також місця скупчення російських загарбників та їхньої техніки на Херсонщині.

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