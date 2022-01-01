У Сарнах на Рівненщині відновлюють будівлі, які постраждали після вчорашніх ракетних ударів росіян
Сьогодні, 16:50
На Сарненщині тривають роботи по відновленню будівель після ракетних ударів.
Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Районна військова адміністрація та міська влада, спільно з рятувальниками ремонтують покрівлі. Наразі уже роздано понад 100 листків шиферу. Роботи продовжуються.
Крім того, оглянуто 30 житлових будинків приватного сектору, заклади комунальної і державної власності. Є вже всі заміри вікон, аби розпочати заміну пошкоджених шибок.
Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, в м.Сарни прилетіло 4 ракети. В результаті - постраждали приміщення військової частини і навколишніх будівель.
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Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.
Районна військова адміністрація та міська влада, спільно з рятувальниками ремонтують покрівлі. Наразі уже роздано понад 100 листків шиферу. Роботи продовжуються.
Крім того, оглянуто 30 житлових будинків приватного сектору, заклади комунальної і державної власності. Є вже всі заміри вікон, аби розпочати заміну пошкоджених шибок.
Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, в м.Сарни прилетіло 4 ракети. В результаті - постраждали приміщення військової частини і навколишніх будівель.
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