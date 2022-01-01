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У Сарнах на Рівненщині відновлюють будівлі, які постраждали після вчорашніх ракетних ударів росіян

У Сарнах на Рівненщині відновлюють будівлі, які постраждали після вчорашніх ракетних ударів росіян
На Сарненщині тривають роботи по відновленню будівель після ракетних ударів.

Про це повідомив голова Рівненської ОВА Віталій Коваль.

Районна військова адміністрація та міська влада, спільно з рятувальниками ремонтують покрівлі. Наразі уже роздано понад 100 листків шиферу. Роботи продовжуються.

Крім того, оглянуто 30 житлових будинків приватного сектору, заклади комунальної і державної власності. Є вже всі заміри вікон, аби розпочати заміну пошкоджених шибок.
У Сарнах на Рівненщині відновлюють будівлі, які постраждали після вчорашніх ракетних ударів росіян

Нагадаємо, що вчора, 29 серпня, в м.Сарни прилетіло 4 ракети. В результаті - постраждали приміщення військової частини і навколишніх будівель.
У Сарнах на Рівненщині відновлюють будівлі, які постраждали після вчорашніх ракетних ударів росіян
У Сарнах на Рівненщині відновлюють будівлі, які постраждали після вчорашніх ракетних ударів росіян

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Теги: Росія, Україна, війна, Сарни
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