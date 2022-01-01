Росія обстрілює центр Миколаєва: є загиблі





Про це повідомили голова військової адміністрації області Віталій Кім.



«Щільно обстрілюють центр міста. Ще є виходи ракет. Не виходимо із укриття. Але все одно на душі радісно:) віримо ЗСУ!», – написав Кім.



Пізніше Кім додав, що окупанти обстрілюють житлові будинки. Вже є загиблий перехожий та цивільні у будинках.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Російські війська вдень 29 серпня обстрілюють центр Миколаєва. Містян закликають залишатися в укриттях.Про це повідомили голова військової адміністрації області«Щільно обстрілюють центр міста. Ще є виходи ракет. Не виходимо із укриття. Але все одно на душі радісно:) віримо ЗСУ!», – написав Кім.Пізніше Кім додав, що окупанти обстрілюють житлові будинки. Вже є загиблий перехожий та цивільні у будинках.

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