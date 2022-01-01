 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Росія обстрілює центр Миколаєва: є загиблі

Росія обстрілює центр Миколаєва: є загиблі
Російські війська вдень 29 серпня обстрілюють центр Миколаєва. Містян закликають залишатися в укриттях.

Про це повідомили голова військової адміністрації області Віталій Кім.

«Щільно обстрілюють центр міста. Ще є виходи ракет. Не виходимо із укриття. Але все одно на душі радісно:) віримо ЗСУ!», – написав Кім.

Пізніше Кім додав, що окупанти обстрілюють житлові будинки. Вже є загиблий перехожий та цивільні у будинках.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Миколаївщина, Росія, обстріли, окупанти, загиблі
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни
Сьогодні, 18:00
У Сарнах на Рівненщині відновлюють будівлі, які постраждали після вчорашніх ракетних ударів росіян
Сьогодні, 16:50
Військові закликають дотримуватися тиші в питаннях наступу ЗСУ на Херсонщині
Сьогодні, 16:32
​Шольц пообіцяв новітню зброю для України найближчим часом, – Reuters
Сьогодні, 16:09
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни
Сьогодні, 18:00
У Луцьку вночі затримали двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 17:34
Росія обстрілює центр Миколаєва: є загиблі
Сьогодні, 17:12
У Сарнах на Рівненщині відновлюють будівлі, які постраждали після вчорашніх ракетних ударів росіян
Сьогодні, 16:50
Повідомили, чи збільшуватимуть вартість проїзду у луцьких тролейбусах
Сьогодні, 16:39
Схожі новини
Росія обстріляла гуртожиток у Харкові: є загиблі Росія обстріляла гуртожиток у Харкові: є загиблі
18 серпень, 09:44
Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася вдвічі Обстріл Миколаєва: кількість поранених збільшилася вдвічі
05 серпень, 18:20
Росія обстрілює Миколаївщину: за минулу добу поранили 29 людей Росія обстрілює Миколаївщину: за минулу добу поранили 29 людей
19 липень, 11:10
Росія обстріляла Миколаївщину: є руйнування Росія обстріляла Миколаївщину: є руйнування
05 липень, 12:39
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За тиждень на Волині на COVID-19 захворіли майже пів тисячі людей
Сьогодні, 18:30
 0
На Львівщині арештували земельні ділянки дружини Медведчука
Сьогодні, 18:02
 0
Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку вночі затримали двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 17:34
 0
Росія обстрілює центр Миколаєва: є загиблі
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8