Росія обстрілює центр Миколаєва: є загиблі
Сьогодні, 17:12
Російські війська вдень 29 серпня обстрілюють центр Миколаєва. Містян закликають залишатися в укриттях.
Про це повідомили голова військової адміністрації області Віталій Кім.
«Щільно обстрілюють центр міста. Ще є виходи ракет. Не виходимо із укриття. Але все одно на душі радісно:) віримо ЗСУ!», – написав Кім.
Пізніше Кім додав, що окупанти обстрілюють житлові будинки. Вже є загиблий перехожий та цивільні у будинках.
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Про це повідомили голова військової адміністрації області Віталій Кім.
«Щільно обстрілюють центр міста. Ще є виходи ракет. Не виходимо із укриття. Але все одно на душі радісно:) віримо ЗСУ!», – написав Кім.
Пізніше Кім додав, що окупанти обстрілюють житлові будинки. Вже є загиблий перехожий та цивільні у будинках.
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