Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни

Станіслав Лозицький вступив до лав Збройних сил України у перші дні війни.



Про це журналістам



«Я відправив свою сім’ю до Польщі, а сам зібрав речі та пішов у військкомат. Це моя країна, я обрав служити нашому народу і хочу, щоб моїм дітям та дітям інших українців ніколи не довелося зіштовхнутися зі звірствами росіян. Я не хочу почути від своїх дітей, що вони пішли на війну, тому зробив це сам. Жінка підтримала мій вибір, а мама весь цей час думала, що я на роботі, мені було важко їй зізнатися», – розповів Станіслав Лозицький.



Лозицький Станіслав Олегович родом зі Львова. Йому 41 рік. З 21 жовтня 2016 року він є суддею Ратнівського районного суду. До цього працював у Апеляційному суді Львівської області.



За даними Державної судової адміністрації України за період з 24 лютого до 11 липня 2022 року до лав Збройних Сил України мобілізовано 54 судді та 229 працівників апаратів судів, а добровольцями до сил територіальної оборони ЗСУ долучилось 33 судді та 49 працівників апаратів суддів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Суддя Ратнівського районного суду Волинської областівступив до лав Збройних сил України у перші дні війни.Про це журналістам «Сили правди» стало відомо з власних джерел. У коментарі Станіслав Лозицький підтвердив цю інформацію та розповів, що наразі знаходиться на лікуванні у Нідерландах, адже отримав травму під час несення служби.«Я відправив свою сім’ю до Польщі, а сам зібрав речі та пішов у військкомат. Це моя країна, я обрав служити нашому народу і хочу, щоб моїм дітям та дітям інших українців ніколи не довелося зіштовхнутися зі звірствами росіян. Я не хочу почути від своїх дітей, що вони пішли на війну, тому зробив це сам. Жінка підтримала мій вибір, а мама весь цей час думала, що я на роботі, мені було важко їй зізнатися», – розповів Станіслав Лозицький.Лозицький Станіслав Олегович родом зі Львова. Йому 41 рік. З 21 жовтня 2016 року він є суддею Ратнівського районного суду. До цього працював у Апеляційному суді Львівської області.За даними Державної судової адміністрації України за період з 24 лютого до 11 липня 2022 року до лав Збройних Сил України мобілізовано 54 судді та 229 працівників апаратів судів, а добровольцями до сил територіальної оборони ЗСУ долучилось 33 судді та 49 працівників апаратів суддів.

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