 
Спецтема: Визнання квазіреспублік «ДНР» і «ЛНР» та вторгнення Росії
 

Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни

Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни
Суддя Ратнівського районного суду Волинської області Станіслав Лозицький вступив до лав Збройних сил України у перші дні війни.

Про це журналістам «Сили правди» стало відомо з власних джерел. У коментарі Станіслав Лозицький підтвердив цю інформацію та розповів, що наразі знаходиться на лікуванні у Нідерландах, адже отримав травму під час несення служби.

«Я відправив свою сім’ю до Польщі, а сам зібрав речі та пішов у військкомат. Це моя країна, я обрав служити нашому народу і хочу, щоб моїм дітям та дітям інших українців ніколи не довелося зіштовхнутися зі звірствами росіян. Я не хочу почути від своїх дітей, що вони пішли на війну, тому зробив це сам. Жінка підтримала мій вибір, а мама весь цей час думала, що я на роботі, мені було важко їй зізнатися», – розповів Станіслав Лозицький.

Лозицький Станіслав Олегович родом зі Львова. Йому 41 рік. З 21 жовтня 2016 року він є суддею Ратнівського районного суду. До цього працював у Апеляційному суді Львівської області.

За даними Державної судової адміністрації України за період з 24 лютого до 11 липня 2022 року до лав Збройних Сил України мобілізовано 54 судді та 229 працівників апаратів судів, а добровольцями до сил територіальної оборони ЗСУ долучилось 33 судді та 49 працівників апаратів суддів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Росія, Україна, війна, Волинь, суддя, ЗСУ
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Росія обстрілює центр Миколаєва: є загиблі
Сьогодні, 17:12
У Сарнах на Рівненщині відновлюють будівлі, які постраждали після вчорашніх ракетних ударів росіян
Сьогодні, 16:50
Військові закликають дотримуватися тиші в питаннях наступу ЗСУ на Херсонщині
Сьогодні, 16:32
​Шольц пообіцяв новітню зброю для України найближчим часом, – Reuters
Сьогодні, 16:09
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Маємо боротися за них, як вони за нас»: у Луцьку родини полонених «азовців» влаштували акцію. ФОТО
Трагедія у Дубовому: хто відбудовує руїни і чи допомогли людям матеріально
«Готова спакувати валізи кому завгодно, але не собі». Директорка туристичного агентства пече солодощі для фронту
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
За тиждень на Волині на COVID-19 захворіли майже пів тисячі людей
Сьогодні, 18:30
На Львівщині арештували земельні ділянки дружини Медведчука
Сьогодні, 18:02
Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни
Сьогодні, 18:00
У Луцьку вночі затримали двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 17:34
Росія обстрілює центр Миколаєва: є загиблі
Сьогодні, 17:12
Схожі новини
У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО У ліцеї на Волині щодня готують для бійців ЗСУ. ВІДЕО
06 червень, 11:32
Загинув Герой з Волині Валентин Шум: був на передовій з перших днів повномасштабної війни Загинув Герой з Волині Валентин Шум: був на передовій з перших днів повномасштабної війни
Сьогодні, 15:47
Захищаючи незалежність України, загинув Сергій Лавренчук з Волині Захищаючи незалежність України, загинув Сергій Лавренчук з Волині
26 серпень, 17:30
Луцьк попрощався із загиблим Героєм Богданом Федосенком Луцьк попрощався із загиблим Героєм Богданом Федосенком
26 серпень, 15:55
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
За тиждень на Волині на COVID-19 захворіли майже пів тисячі людей
Сьогодні, 18:30
 0
На Львівщині арештували земельні ділянки дружини Медведчука
Сьогодні, 18:02
 0
Суддя з Волині захищає країну з перших днів повномасштабної війни
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку вночі затримали двох чоловіків з наркотиками
Сьогодні, 17:34
 0
Росія обстрілює центр Миколаєва: є загиблі
Сьогодні, 17:12
 0
Медіа
відео
1/8