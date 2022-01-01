На Львівщині арештували земельні ділянки дружини Медведчука
Сьогодні, 18:02
Суд у Львівській області заарештував три земельні ділянки Оксани Марченко, дружини народного депутата Віктора Медведчука, обвинуваченого у державній зраді.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Наклали арешт на 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн. Ці наділи незаконно опинились у власності Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука. Наразі триває процедура їх передачі в управління держави.
За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у «Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності».
Згодом підприємці, з метою заволодіти активами «на законних підставах», внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії.
На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури.
У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО.
Наразі Сколівський районний суд задовільнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна.
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Триває процедура передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Нагадаємо, Медведчука затримала СБУ 12 квітня.
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Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Наклали арешт на 3 земельні ділянки загальною вартістю понад 2 млн грн. Ці наділи незаконно опинились у власності Оксани Марченко, дружини Віктора Медведчука. Наразі триває процедура їх передачі в управління держави.
За попередньою інформацією, у 2009 році райдержадміністрація прийняла незаконне рішення безоплатно передати земельну ділянку із державної власності приватному підприємству. При цьому не було зроблено жодних змін у «Книзі записів про державну реєстрацію державних актів на право власності».
Згодом підприємці, з метою заволодіти активами «на законних підставах», внесли завідомо недостовірні відомості в офіційні документи, розбили земельний наділ на 3 окремі ділянки та оформили їх як власність компанії.
На захопленій таким чином землі, розташованій у туристично привабливому регіоні Стрийщини зловмисники розпочали будівництво об’єктів туристичної інфраструктури.
У ході слідчо-оперативних дій встановлено, що кінцевим бенефіціаром вищезгаданої компанії є Оксана Марченко, внесена до санкційних списків РНБО.
Наразі Сколівський районний суд задовільнив ініційований СБУ позов щодо арешту цих об’єктів нерухомого майна.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Літак та вертоліт родини Медведчука передали на потреби ЗСУ
Триває процедура передачі арештованих активів в управління Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА).
Нагадаємо, Медведчука затримала СБУ 12 квітня.
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