У Луцьку вночі затримали двох чоловіків з наркотиками

У Луцьку вночі затримали двох чоловіків з наркотиками
Цієї ночі, 29 серпня, патрульні в Луцьку виявили двох осіб із забороненими речовинами.

Про це повідомила пресслужба патрульної поліції Волині.

У нічну зміну, під час патрулювання на вулиці Наливайка, що у Луцьку, патрульні виявили транспортний засіб BMW 525D. Поліцейські зупинилися для його перевірки.

В 30-річного чоловіка, який перебував в авто, під час поверхневої перевірки охоронці порядку виявили згорток із білою порошкоподібною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.

Згодом інший екіпаж поліцейських на вулиці Конякіна виявив особу, яка при появі патрульних не зводила погляду зі службового автомобіля та одночасно прискорювала свій рух.

Під час превентивного заходу поверхневої перевірки у 32-річного чоловіка виявили поліетиленовий пакетик з порошкоподібною кристалічною речовиною, ззовні схожою на наркотичну.
У Луцьку вночі затримали двох чоловіків з наркотиками

В обох випадках патрульні викликали на місце події слідчо-оперативну групу Луцького районного управління поліції.

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Теги: Луцьк, наркотики
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