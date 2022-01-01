Літак та вертоліт родини Медведчука передали на потреби ЗСУ

Літак та вертоліт родини Медведчука передали на потреби ЗСУ
Літак та гелікоптер, які належали родині народного депутата Віктора Медвечука, підозрюваного у держзраді, передали у користування Збройним силам України.

Про це повідомляє Нацполіція та Офіс генерального прокурора.

«За клопотанням Офісу генерального прокурора судом накладено арешт на вертоліт та літак, якими користувалася родина народного депутата України, підозрюваного у держзраді. Правоохоронці вилучили це майно та передали у користування Збройним силам України», – повідомили в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, Медведчука затримала СБУ 12 квітня.

Обвинуваченому Медведчуку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такої.

Він сидітиме під вартою до 9 серпня.

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Теги: гелікоптер, майно Медведчука, ЗСУ
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