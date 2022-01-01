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Скасували дію скандального документу, який передбачає дозволи на пересування військовозобов’язаних

Скасували дію скандального документу, який передбачає дозволи на пересування військовозобов’язаних
Генеральний штаб ЗСУ скасовує рішення щодо видачі дозволів на переміщення між областями України військовозобов'язаним та відправить документ на доопрацювання.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний.

Головнокомандувач розповів, що 6 липня відбулося засідання Ставки Верховного Головнокомандувача Збройних Сил України. На ньому, серед іншого, розглядалося питання, яке набуло широкого суспільного резонансу, - про Порядок надання дозволу громадянам України, які перебувають на військовому обліку у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, на виїзд за межі місця проживання (місця перебування) з моменту оголошення мобілізації та у воєнний час.

"Підкреслюю, цей документ від початку стосувався винятково внутрішньої роботи ТЦК та СП і не створював зобовʼязань, обмежень прав і свобод громадян України. Попри це, його поява в мережі спричинила численні маніпуляції, різночитання і навіть незаконні дії із перешкоджання переміщенню громадян, що стало підставою для дискредитації Збройних Сил України та військово-політичного керівництва держави", - наголосив Залужний.

Начальником Генерального штабу Збройних Сил України прийнято рішення про скасування дії Порядку з відправленням на доопрацювання.

Оновлений документ буде розроблено на основі змін до законів України та підзаконних нормативно-правових актів, які регулюють переміщення громадян в умовах воєнного стану. Наявна законодавча база не враховує реалій сьогодення та не забезпечує ефективних мобілізаційних механізмів.

"Як Головнокомандувач Збройних Сил і громадянин України закликаю українців до виконання свого конституційного обовʼязку із захисту держави", - зазначив Залужний.

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Теги: Росія, Україна, війна
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