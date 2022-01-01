Нардепу Ковальову оголосили підозру в державній зраді

Олексію Ковальову, який почав співпрацювати з окупантами на Херсонщині, оголосили підозру у держзраді.



Про це повідомили у



Генеральний прокурор України на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру народному депутату України Олексію Ковальову.



Працівники Державного бюро розслідувань у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.



У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - «уряді Херсонської області».



Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.



Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Народному депутату, який почав співпрацювати з окупантами на Херсонщині, оголосили підозру у держзраді.Про це повідомили у Держбюро розслідувань Генеральний прокурор України на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру народному депутату України Олексію Ковальову.Працівники Державного бюро розслідувань у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - «уряді Херсонської області».Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.Досудове розслідування триває.

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