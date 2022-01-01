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Нардепу Ковальову оголосили підозру в державній зраді

Нардепу Ковальову оголосили підозру в державній зраді
Народному депутату Олексію Ковальову, який почав співпрацювати з окупантами на Херсонщині, оголосили підозру у держзраді.

Про це повідомили у Держбюро розслідувань.

Генеральний прокурор України на підставі зібраних Державним бюро розслідувань доказів повідомила про підозру народному депутату України Олексію Ковальову.

Працівники Державного бюро розслідувань у квітні 2022 року відкрили кримінальне провадження відносно народного депутата України, який після повномасштабного вторгнення російської федерації перебуває на тимчасово окупованій території Херсонської області та допомагає окупаційним військам.

У ході розслідування встановлено, що на початку липня цього року Олексій Ковальов обійняв посаду заступника голови у незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави-агресора - «уряді Херсонської області».

Також народний депутат 8 червня 2022 року на своїй сторінці у соціальній мережі розмістив публікацію про нібито інтеграцію до країни-агресора частини України з метою здійснення впливу на громадськість та маніпуляцію свідомості.

Дії підозрюваного кваліфіковано за ч. 2 ст. 111 (державна зрада в умовах воєнного стану), ч. 1 ст. 111-1 КК України (пособництво державі-агресору), за що передбачено покарання до 15 років або довічне позбавлення волі, з конфіскацію майна.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Росія, Україна, війна, підозра, народний депутат
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