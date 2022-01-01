На Волині попрощались із Героєм Дмитром Сокоринським

Дмитра Сокоринського, який загинув в бою за незалежність України.



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27-річний Герой навчався у ЗОШ №1, закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові. З перших днів війни виконував свій громадянський та офіцерський обов’язок, мужньо обороняючи рідну землю від рашистів. 4 липня загинув у боях під Донеччиною.



Попрощатись з бійцем прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники, вчителі, побратими загиблого, представники міської влади та чимало містян, які вшанували Героя, стоячи на колінах. З прощальним словом виступили єпископ Володимир-Волинський і Турійський Матфей, священнослужителі, міський голова Ігор Пальонка.



“Вкотре усі ми сумуємо, адже ворожі кулі забрали життя Героя Дмитра – молодого хлопця, офіцера, майора, людини, батька, чоловіка, сина з великої літери. Він був професіоналом своєї справи, вибрав нелегку професію, щоб захистити усіх нас. Сьогодні ми дякуємо батькам за сина, дякуємо всім, хто боронить волю та незалежність нашої держави. Це важка ціна того, щоб Україна існувала, щоб наш народ був визнаний у всьому світі. Наразі ми усі єдині у боротьбі з російським окупантом, і обов’язково помстимося за смерті наших воїнів та патріотів. Їх подвиг ніколи не забудеться! Вічна пам’ять Герою, Слава Україні!”, – зазначив у прощальному слові міський голова Ігор Пальонка.



“Завжди веселий та усміхнений, непосидючий та активний у шкільному житті, турист і спортсмен. Не уявлялися подорожі в Карпати без Діминого казанка та ухи. Його любили однокласники й вчителі, поважали й дослухалися до його думки”, – згадують про Дмитра його шкільні вчителі та друзі.



У бійця залишились батьки, сестра, бабусі, дружина та 8-місячна донька.



Поховали 27-річного військовослужбовця на алеї героїв Федорівського кладовища під оркестровий гімн України та прощальні постріли військових.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 липня у Володимирі провели в останню путь майора, який загинув в бою за незалежність України.Про це повідомляють у Володимирській міській раді.27-річний Герой навчався у ЗОШ №1, закінчив Національну академію сухопутних військ у Львові. З перших днів війни виконував свій громадянський та офіцерський обов’язок, мужньо обороняючи рідну землю від рашистів. 4 липня загинув у боях під Донеччиною.Попрощатись з бійцем прийшли рідні, близькі, друзі, однокласники, вчителі, побратими загиблого, представники міської влади та чимало містян, які вшанували Героя, стоячи на колінах. З прощальним словом виступили єпископ Володимир-Волинський і Турійський, священнослужителі, міський голова Ігор Пальонка.“Вкотре усі ми сумуємо, адже ворожі кулі забрали життя Героя Дмитра – молодого хлопця, офіцера, майора, людини, батька, чоловіка, сина з великої літери. Він був професіоналом своєї справи, вибрав нелегку професію, щоб захистити усіх нас. Сьогодні ми дякуємо батькам за сина, дякуємо всім, хто боронить волю та незалежність нашої держави. Це важка ціна того, щоб Україна існувала, щоб наш народ був визнаний у всьому світі. Наразі ми усі єдині у боротьбі з російським окупантом, і обов’язково помстимося за смерті наших воїнів та патріотів. Їх подвиг ніколи не забудеться! Вічна пам’ять Герою, Слава Україні!”, – зазначив у прощальному слові міський голова Ігор Пальонка.“Завжди веселий та усміхнений, непосидючий та активний у шкільному житті, турист і спортсмен. Не уявлялися подорожі в Карпати без Діминого казанка та ухи. Його любили однокласники й вчителі, поважали й дослухалися до його думки”, – згадують про Дмитра його шкільні вчителі та друзі.У бійця залишились батьки, сестра, бабусі, дружина та 8-місячна донька.Поховали 27-річного військовослужбовця на алеї героїв Федорівського кладовища під оркестровий гімн України та прощальні постріли військових.

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