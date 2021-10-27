У МОЗ заявили, що треба готуватися до нової хвилі COVID-19

У МОЗ заявили, що треба готуватися до нової хвилі COVID-19
Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко заявив, що Україна має готуватися до чергової хвилі COVID-19, про яку свідчить зростання захворюваності.

Про це очільник МОЗ розповів на брифінгу 6 липня, пише ТСН.

"Останні два місяці ми фіксуємо зростання кількості випадків коронавірусної хвороби. За минулий тиждень було зареєстровано 1018 випадків, за тиждень до цього було 943 випадки. Ми бачимо приріст на 12%", – повідомив Ляшко.

Він додав, що таке зростання захворюваності в Україні відповідає тенденціям, які фіксуються на сьогодні у країнах Європи.

Міністр запевнив, що в Україні достатньо тест-систем для діагностики COVID-19, препаратів для лікування та вакцин.

"Препарати розподілені за складами на території України для того, щоб у разі потреби доставляти їх до медзакладів", – сказав Ляшко.

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Теги: коронавірус, спалах
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Коментарі 1
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